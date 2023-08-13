汝州街男子燒炭釀火警一死一命危　消防派傳單教育市民走火逃生

深水埗汝州街289號一幢唐樓單位昨早發生火警，釀成一死五傷，其中一名傷者情況仍然危殆。警方調查揭發4樓劏房單位一名26歲男子，疑受強迫症困擾多年並欠下100萬元賭債而燒炭身亡。當時煙霧瀰漫，走火警情況驚險，有住客用毛巾掩鼻站在窗邊等待救援，消防到場灌救及升起雲梯，打破玻璃窗疏散煙霧。今日（13日）記者到現場視察，唐樓各樓層仍然滿地玻璃碎，窗戶亦沒有封上。消防處派員到肇事唐樓，派發有關走火逃生的傳單，教育市民走火警安全。



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現場所見，唐樓各樓層滿地玻璃碎，破爛的窗戶沒有封上。消防處派員到肇事唐樓，派發有關走火逃生的傳單，教育市民走火警安全。至於起火的劏房單位，電子鎖上亦被放上火警逃生傳單，惟沒有人應門。

4樓一個單位內，一名26歲男子疑燒炭自殺身亡。肇事大廈事發時充斥濃煙，多名住戶報案稱感到呼吸困難，有住客用毛巾掩鼻站在窗邊等待救援，最終兩男三女送院，包括一對夫婦。昨日命危需留醫深切治療部的一對夫婦，姓李（43歲）妻子情況轉穩，29歲非華裔丈夫則仍然危殆，二人留醫明愛醫院。

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多名居民在場接受治理



唐樓單位冒濃煙 警員封路

