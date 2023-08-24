慈正邨命案︱兩死者獨居　因噪音積怨　鄰居：半夜被篤篤聲吵醒

慈正邨正旭樓昨日（23日）發生命案，85歲老婦及66歲男子雙雙斃命。警方稱兩人因為噪音問題互相投訴，今年已經有10次記錄。《香港01》記者今早（24日）到現場了解情況，有街坊指曾於半夜被樓上「篤篤聲」吵醒。



姓譚女死者及姓周男死者分別居於單人單位，據稱他們各自有家人，只是並不同住。今日兩個單位門外均插上香燭，但未見家人在場善後。

其中男死者的鄰居劉小姐指，只見過男死者一面，極少交流，不知道對方與樓上的積怨。不過，劉小姐坦言曾在三更半夜被樓上傳來間歇性的「篤篤」聲吵醒，惟不知是什麼東西發出聲響，也不肯定由哪一個單位傳來，丈夫曾向保安投訴。昨晚她回家得悉發生命案，直言「我都嚇親」，今日不敢開門外出。

另一位與男死者同層的住客區小姐指﹐不認識男死者，亦未曾見過死者二人爭執。另有街坊表示，女死者行動不便。

警方今日（24日）就事件召開記者會，黃大仙警區助理指揮官（刑事）劉嘉豪指，兩名死者分別獨居在單人單位，是樓上樓下的鄰居關係；二人並沒有精神病記錄，事件中雙方沒有任何財物損失，案發地點和他們的單位亦沒有打鬥或搜掠過的痕跡。警方調查得知兩名死者都曾向大廈保安投訴對方製造噪音，合共10次，每次保安都有跟進。據知女死者敲地板，男死者則敲天花板發出噪音。