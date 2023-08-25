反洗黑錢月｜「三隻小豬」故事變三色硬幣吉祥物　喻唔賣唔租唔借

近年警方破獲不少騙案及洗黑錢案，當中很多被捕人都是傀儡戶口持有人，涉嫌借出、租出或賣出戶口予犯罪集團洗黑錢，結果戶口持有人同樣涉案被捕。而警方在本月7至25日舉行「反洗黑錢宣傳月」，拘捕458人，涉款達$4.7億。為加強宣傳防範洗黑錢罪的知識及打擊洗黑錢集團，以「三隻小豬」故事為藍本設計三色硬幣吉祥物，代表「唔賣」、「唔租」、「唔借」，並以動畫短片教育市民避免誤墮法網。



警方將財富情報及調查科的吉祥物硬幣公仔，金色的「唔賣」、銀色的「唔租」和銅色的「唔借」，代入三隻小豬角色，再把三隻小豬故事中的大灰狼，比喻成利用他人戶口作洗黑錢用途嘅不法分子，期望可以有趣的方式，提醒市民保護個人戶口及密碼，切勿租、借或賣出自己的銀行戶口。短片已在警方各大社交媒體平台、旺角警署外的大型電子屏幕，以及九巴車廂內播放。

警方將財富情報及調查科的吉祥物硬幣公仔「唔賣」、「唔租」和「唔借」，代入三隻小豬故事，提醒市民切勿租、借或賣出自己的銀行戶口。（魯嘉裕攝）

同時，警方配合該段宣傳短片，推出全新系列的宣傳物品，包括傳單、海報、橫額、易拉架及電子宣傳訊息等，並會透過與社交媒體平台、公私營機構及政府部門合作，在全港商場、街市、公園、巴士候車處、政府建築物，還有逾百條公共屋邨，以及紅磡海底隧道廣告牌和巴士車身等數百個平台展示。警方亦與電台同電視台合作，分別在《晨光第一線—晨光警聲》和《警聲120秒》節目時段，向市民宣傳反洗黑錢信息。

警方在紅磡海底隧道廣告牌和巴士車身等平台，展示最新的反洗黑錢宣傳信息。（黃煦緻攝）

另外，警方亦與金融機構、領事館、學校同其他私營企業等持份者，針對個別群組的特徵，針對性地講解與他們相關的罪案資訊，包括洗黑錢案件趨勢、犯罪手法和對社會的影響等。上周更方更在旺角及銅鑼灣，向市民派發宣傳單張及紀念品，並邀請市民參與小遊戲，盼透過遊戲體驗讓市民明白如何能避免跌入洗黑錢陷阱，並增加他們對洗黑錢及相關法例的認識。

警方在各區派發宣傳品，並以利用宣傳車，宣傳最新的反洗黑錢信息。（黃煦緻攝）

警方指出，洗黑錢屬嚴重罪行，香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產係犯罪得益，而依然處理該財產，已經干犯洗黑錢罪；即使只是借出、租出或賣出戶口作洗黑錢用途，而非實際操控戶口，同屬犯法。一經定罪，最高刑罰係監禁14年同罰款500萬元。