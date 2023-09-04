警掃毒行動拘129人　4人為學生最細僅15歲　檢$8600萬毒品

警方毒品調查科聯同各總區人員於8至9月暑假期間，在全港多區展開代號名為「捍衛者」及「絡靖」的反毒品行動，共偵破99宗毒品相關案件，拘捕129人(年齡介乎15至70歲)，包括108名男子及21名女子，涉嫌「製造危險藥物」、「串謀販運藥物」及「管有危險藥物」。當中12名被捕人士未滿20歲或以下，4名屬於學生，涉案年紀最小的15歲及17歲青年，僅被數十元的微薄報酬引誘犯案。行動中，警方共檢獲204公斤毒品，市值逾8,600萬元。



警方毒品調查科行動組高級督察唐為國表示，8月16日至31日期間搜查多個處所，包括娛樂場所等。另一方面，鑑於檢獲大麻量上升，警方亦部署一些堵截大麻供應鏈行動，並成功搗破3個本地大麻種植場，檢獲約930棵大麻。

警方毒品調查科行動組高級督察唐為國交代案情（陳浩然攝）

在「絡靖」行動方面，唐為國表示警方成功透過情報收集，偵破4宗跨境販毒罪，包括空運「石獅子雕像」毒品案、4名本地男女泰國毒品旅行團及以貨運形式收藏毒品案等。唐為國稱，跨境販毒集團會無所不用其極，用盡空運、人運或貨運方式千方百計試圖將海外毒品運入本地市場。警方表示，會繼續與不同部門執法人員及內地警方，加強情報交流，去堵截不同跨境販毒的活動。

警方提醒市民，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。如干犯的毒品罪行涉及未成年或出入口毒品因素，一經定罪警方會引用相關案例及《危險藥物條例》下的56A條，向法庭申請增加刑期，市民切勿以身試法。