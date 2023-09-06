慈雲山私家車遭獨行賊趁風盜竊　警追查近兩個月憑車cam片拉人

今年7月17日，慈雲山一多層停車場發生車內盜竊案，一輛私家車的車窗遭破壞，車內背囊被盜。黃大仙警區人員經情報搜集，並透過東九龍刑事部推出的「弘鏡計劃（Project CARCAMS）」，聯繫案發地點附近停泊並裝有行車記錄儀的私家車車主，取得相關錄像和閉路電視記錄後，成功鎖定疑犯，昨日（5日）在秀茂坪拘捕一名姓陳（39歲）本地男子，他涉嫌「車內盜竊」，正被扣查，交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。警方調查顯示，案發當日疑犯於用硬物擊碎車窗玻璃，伸手盜走一個背囊。



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事發於7月17日晚上約7時半，當時受颱風泰利影響，3號風球生效。一名男子腳踏拖鞋、手執長遮，在慈雲山中心停車場走近一輛私家車，不消10秒，用硬物「嘭」一聲擊碎車窗玻璃，伸手掠走一個背囊，施施然揹起後逃去。但偷竊過程被停泊對面的私家車車cam拍下，於網上流傳。

警方表示，自2023年6月起，東九龍總區刑事部已推出「弘鏡計劃」，希望能通過與車主的合作來改善閉路電視的覆蓋率，並利用行車記錄儀的片段來補充證據。警方鼓勵市民積極參加「弘鏡計劃」，與警方聯手撲滅罪行，使有意從事犯罪的人士望而卻步。

如欲了解更多有關「弘鏡計劃」的資訊或報名參與計劃，請瀏覽以下網址：https://www.idea.gov.hk/hkpf-riu-ke-t2/project-carcams-v4/tc