警方今推「弘鏡計劃」　鼓勵車主登記提供車cam片助破案

為加強社區治安和提升警方調查罪案的效率，東九龍總區刑事部推出「弘鏡計劃」(Project CARCAMS)，計劃鼓勵車主向警方登記，承諾有需要時，為警方保留及提供行車記錄儀拍攝到的罪案影像，以協助警方破案。



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參與計畫車主提供泊車地點 自願提供錄影片段

為加強社區治安和提升警方調查罪案的效率，東九龍總區刑事部推出「弘鏡計劃」，包括鼓勵各車主安裝24小時行車記錄儀，向警方登記停泊停車場的地點，承諾有需要時為警方保留及提供「車cam」拍攝到的罪案影像，以協助警方調查及偵查刑事罪案。

署理東九龍總區刑事總部高級警司（刑事）陳彥宓指， 一旦有警方聯絡要求參與計劃的車主提供相關錄影片段時，車主也有權選擇是否提供，不會強迫。

被問及計畫會否獎勵透過提供「車cam」片段成功助警方破案的人士，陳指會考慮頒發其好市民獎。除了一般私家車車主，陳希望越多人參與越好，甚至商用車輛司機，包括的士等亦歡迎參與。

弘鏡計劃」啟動今日正式啟動，啟動禮在觀塘APM商場舉行。（洪芷菁攝）

車cam彌補固定閉路電視不足 約二百個停車場參與計畫

陳彥宓表示，「弘鏡計劃」的目的是提升警方調查罪案能力及防止罪案發生。他表示，警方平時偵查刑事案件時，固定閉路電視鏡頭有許多位置未必能覆蓋到犯案現場，而行車記錄儀「車cam」可以彌補不足，增加機會拍攝到罪案過程。陳指，計畫亦邀請停車場參與，場內會貼上計畫標誌，警示有犯罪意圖的人知難而退。他透露，目前東九龍區有合共約二百多個停車場參與了計畫。

陳舉例指，上周於九龍東區某停車場發生一宗車內盜竊，因有市民向警方提供「車cam 」片段，最後成功拘捕疑犯。陳建議，車主可以安裝24小時運作或感應到有移動物體時自動開機錄影的「車cam」。