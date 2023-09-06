上水勝和廝殺不絕　警半年臥底行動打擊氣焰　拘Baby仔、狗毛聰

黑幫街頭暴力事件猖獗，肆無忌憚的行徑，觸動警方神經，故新界北總區反三合會行動組於今年3月起派臥底探員滲入黑社會，收集情報及證據，搜證半年後「收網」，合共拘捕372名男女。

據了解，警方掃蕩多個黑幫勢力，當中主要針對上水「勝和」。事源是有上水勝和背景的「Baby」於2021年與同門爭女後，對方拉隊過底尖沙咀新義安跟「波波承」，遭勝和人馬家法伺候，此後兩黑幫之間永無寧日，暴力事件不絕，可謂是無法無天。加上Baby相當出位，氣焰甚盛，近年又與另一同門「狗毛聰」因利益等問題起衝突及引發血案。種種惡行終招致警方的臥底行動，大規模掃蕩勝和在多區的非法場所，包括上水區內利潤甚豐的地下賭檔等，堵截其收入來源，同時將為非作歹者一網打盡，包括Baby及狗毛聰。



▼警方臥底行動拘捕372人▼



警方今日於記者會上交代臥底行動指，警方發現去年第四季不少街頭暴力罪案的源頭，均來自黑社會經營及操控的非法場所，例如有人在無牌酒吧「飲大咗」而碰撞；賭檔利益問題起爭拗，最後事件發酵，有人訴諸武力，釀成街頭血案等。有見及此，新界北總區反三合會行動組於今年3月起派臥底探員，展開為期6個月、以情報為主導的反黑臥底行動，代號「拳貫」，由臥底探員喬裝打扮到非法場所，收集情報及證據。近日行動「收成」，動員300警力展開兩個階段的拘捕行動，共拘捕372人，涉嫌經營賣淫場所、賭檔、自稱三合會成員等罪行。

據了解，今次拘捕行動中的被捕人，包括有上水勝和背景、綽號「Baby」的31歲陳姓男子，以及其同門「狗毛聰」。

言行出位惹火的Baby，近年牽涉多宗江湖暴力事件。他跟隨大佬「小白」，阿公是「鼻屎康」。早在2021年，他便與同門「輝仔」因手下爭女問題起衝突結怨，對方因而萌生去意，後來拉隊過底尖沙咀新義安跟「波波承」，調轉槍頭爭奪區內利益，觸發勝和人馬以家法伺候，演變成連場江湖廝殺。其中，Baby於2022年9月3日在北角英皇道遭對家刀手埋伏斬傷雙腳。同行女朋友慌忙報警，將他送院治理。

▼Baby於2022年9月3日在北角被斬▼



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近月，Baby懷疑又與另一名同門「狗毛聰」因利益問題起衝突。今年7月19日，Baby在上水新祥街一遊戲機中心對開，被兩名刀手以牛肉刀斬傷手腳，兩刀手其後登上私家車逃去。當時有消息指，警方循多方向調查事件，包括過往的江湖恩怨，以及近日他是否與另一同門起衝突而遭「覆桌」。亦有指Baby一名前手下因穿其櫃桶底而欠錢，及後該手下轉跟另一同門，雙方曾起衝突。

▼海龍於2023年8月10日在上水被斬手腳▼



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另外，今年8月10日，有新義安背景、綽號「海龍」的35歲姓溫男子駕乘七人車途中，在雞嶺迴旋處被夾擊，於在百和路及掃管埔路被截停，遭5名大漢分乘兩部私家車衝出，持刀追斬，最後受傷送院。據悉，他與狗毛聰的人馬關係友好，與Baby的仇家飲酒後，懷疑是Baby派刀手追斬。

據悉，由於上述黑幫分子到處惹事生非，行事囂張，不知收斂，成為警方的眼中釘，誓要將有關人等一網打盡，故警方部署臥底行動，派出臥底探員潛入黑社會內「索料」，並於日前「收網」，展開拘捕行動。警方表示，相信行動已成功削弱活躍於新界北總區內不同黑社會字頭，並成功打擊其收入來源，遏止因操控或營運的非法場所而衍生的暴力罪案。