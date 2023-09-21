洪水橋工傷｜死者原為老闆疫情被逼轉職　妻：知係咁我唔會畀佢做

洪水橋地盤今午（21日）發生的奪命工業意外，62歲重型貨車司機陳志華，被體積達5米乘0.5米乘1.5米、重約3噸的石屎預製件擊斃。其妻接受《香港01》訪問時泣不成聲，她讚揚丈夫顧家，原為運輸公司老闆，坐擁數輛貨車，因疫情才逼不得已變賣貨車，最後轉做運送建築物料的中港司機，「如果知係咁！我冇飯食都唔會畀佢去做啦！」妻子痛失精神伴侶、亦失去經濟之柱，前路茫茫，促請涉事建築公司交代，「今朝我老公好哋哋，突然話畀我聽佢走咗，我點樣接受先得㗎？」



62歲死者陳志華。（陳太提供)

陳志華從事運輸業多年，與妻子育有一對子女，以前為運輸公司老闆，高峰時旗下有3至4部貨車，由香港往返到內地，包括水果及各類貨物。直至3、4年前，因受疫情影響，生意慘淡，逼於無奈變賣貨車，維持生計。賣剩最後一輛貨車時，便自己「上場」，轉做運送建築物料的中港司機。其妻子以前則任職售貨員，因腳傷早已轉做家庭主婦，故死者為家庭經濟支柱，「老本都食晒啦！」

陳太表示，一直擔心丈夫出入地盤會有危險，但丈夫表示自己只坐在車內，不會危險，詎料今日便發生慘劇，「如果知係咁！我冇飯食都唔會畀佢去做啦！」陳太失聲痛哭稱，不明白為何穩固裝置會鬆脫，「佢日日都解嗰條帶㗎嘛（穩固裝置），咁啲組件係緊咗，點會冧啫！」死者兒子亦指，「作為一個職業司機，我覺得呢啲唔應該係司機做！」兒子稱，現時公司亦沒有解釋意外成因。

死者妻子失聲痛哭。（梁偉權攝）

陳太憶述，今早因其母親生病，故到澳門探望，丈夫更說可以載她到機場。但她為免丈夫「趕頭趕命」，決定自行搭車前往，直至今早10時許，陳太到埗後向丈夫報平安，怎料竟成夫婦二人最後一次通話。陳太表示，不久後便接到警察電話，說丈夫發生意外，於是馬上趕回香港，卻已天人永隔。陳太哭成淚人，「我都唔相信，我接受唔到囉，佢今朝先同我講緊嘢，而家我就話無咗個老公呀！」

死者兒子及妻子認為，建築公司及房協需負上責任及交代事件。陳太續稱，丈夫早前向她表示，前幾天涉事地盤已經起貨，將最後的組件安裝，故不明白為何丈夫今天仍要回去，「佢話本身已經起咗貨，最後嗰個組件升上去，就無嘢做啦嘛，佢親口同我咁講㗎！」誰料，丈夫今日回去「執返少少手尾」便出意外。母子二人指，直至現時都沒有建築公司聯絡他們，商討恩恤金等善後安排。

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事發於今午11時57分，消息指當時地盤所有工人外出午膳，事主獨留地盤期間，疑自行解開穩固裝置，最終被石屎預製件砸到，當場不治。消防及警員到場調查，可見地面放有組合件，一個圓斗表面染有血跡。現場為洪水橋1A期安置屋邨地盤，是香港房屋協會由有利建築承建的住宅項目。計劃以「組裝合成」建築法興建一幢住宅樓高25層的資助出售房屋，提供300個面積約360至633平方呎的一房至三房單位。

據了解，涉事地盤委托一間運輸公司，協助將地盤材料由內地運送到地盤內。死者為一名自傭人士，去年11月開始，不時受該運輸公司委託運送建築材料，今次亦是受託將一堆石屎建屋組件，由內地惠州運往地盤。今早 11時許，事主將組件送到地盤，當時石屎組件以安全帶繫穩，並有鐵架承托。其後事主疑獨自將安全帶鬆綁，而支撑的鐵架懷疑鬆脫，結果石屎組件塌下，釀成慘劇。

房協回覆《香港01》查詢時表示，深表關注和難過，向死者家屬致以深切慰問，並將會向家屬發放一筆過港幣30萬元的撫恤金，又指意外與「組裝合成」建築法無關。發言人續指，房協現正與項目承建商有利建築有限公司密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，涉事地盤已即時停止所有重型吊運工作。事件中的地盤屬資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計將於2024年落成，提供約300個單位。

勞工處表示，高度關注今日早在洪水橋一建築地盤發生的致命工作意外，一名司機協助卸下貨車上的預製矮牆時，被一件從貨車墮下的預製矮牆壓斃。處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問。意外後，處方已即時派員到場調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤處理於貨車上的預製矮牆。勞工處正調查意外成因，若調查發現有違例事項，定會依法處理。

警方正封鎖現場調查。（蔡正邦攝）