JPEX案．直播｜林作保釋後首開記者會　交代最新進展

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌無牌經營，事件至今有11人涉嫌串謀詐騙被捕，包括林作及「陳怡」。截至昨日（21日）下午5時，警方接獲2,197人報案，涉及金額約13.7億元。林作於本周二（19日）獲准保釋候查，他昨日晚上在Instagram宣布將會在今日（22日）下午3時召開緊急記者會，交代事件最新進展。林作準時於下午3時露面，而女朋友裕美在後方陪同。



林在Instgram宣稱將會在今日（22日）下午3時，召開緊急記者會，交代事件最新進展。（林作IG 截圖）

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌無牌經營，至今11人涉串謀詐騙被捕，包括林作、KOL「陳怡」、「朱公子」等人，藝人張智霖及莊思敏亦需協助警方調查。

近日捲入JPEX風波的林作早前高調轉投加密貨幣投資市場，更在今年8月底，以每月約26萬元承租中環娛樂行租用中環娛樂行一個逾2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，並在9月9日開業。《香港01》曾到上址查看，發現辦公室入口上方的「林作炒幣」巨型招牌已拆去，兩扇玻璃門以白紙遮上。樓層大堂「林作站有限公司」的標示暫未被遮上，但大廈地下水牌已不見「林作炒幣」或「林作站有限公司」。

▼林作在中環娛樂行開OTC▼



▼林作被捕▼

