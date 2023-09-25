電訊推銷員疑盜資料製實名電話卡　私隱公署﹕會主動接觸相關機構

警方有組織罪案及三合會調查科早前聯同內地警方，搗破一個跨境假證資料，於中港兩地拘捕14人。據悉，被捕主腦為本地一間大型電訊公司的街頭推銷員，警方不排除有人盜取公司客人資料製作假文件及證件，再用於電話卡實名登記並出售。個人資料私隱專員公署回覆查詢指，署方留意到警方已就上述事件作出拘捕，公署會主動接觸相關機構了解事件，並呼籲機構如發生資料外洩事故，應在切實可行的情況下盡快向公署作出通報，亦應盡快通知受影響人士。《香港01》於上周三（20日）就事件向懷疑涉事的相關電訊公司查詢，至今未獲回應。



警方於上周三的記者會上表示，自電話卡實名登記規例實施後，留意到有人網上訛稱可出售電話卡或製造假文件。有見及此，警方有組織罪案及三合會調查科在今年7月，展開「紫濤行動」以堵截源頭，打擊非法買賣，並聯同內地警方於日前展開收網行動，瓦解一個由本地三合會操控的跨境假證集團，於中港兩地拘捕14人。

據了解，集團主腦為31歲電訊公司街頭推銷員。調查發現，集團一條龍式經營，盜取資料後在內地製造像真度不高的假文件及證件，主腦再利用假資料作電話卡實名認證，更會以月費計劃上台以賺取更多佣金，然後以「套餐」價出售假文件及電話卡。有買家以6000元組合優惠價，購買假身份證、實名登記並且已經上台的電話卡等。警方亦不排除該集團會直接盜用電訊服務公司的客戶資料，而且數量頗多，警方正向電訊公司了解。

個人資料私隱專員公署回覆指，由電話智能卡實名登記制於2021年9月1日正式生效起，截至今日，私隱專員公署接獲5宗盜用個人資料實名登記電話卡的投訴，涉及5名資料當事人，但並無接獲因盜用個人資料作實名登記電話卡的資料外洩事故通報。

公署指留意到警方已就題述事件作出拘捕，會主動接觸相關機構，了解事件。公署亦呼籲機構如發生資料外洩事故，應在切實可行的情況下盡快向公署作出通報，亦應盡快通知受影響人士。