假身分登記電話卡屢現　警曾按電訊商資料拉人　6萬涉案卡已停用

警方不時破獲涉嫌利用假身分作電話卡實名認證的案件，例如近日搗破一個跨境假證集團，揭發主腦疑利用其電訊公司推鎖員身分盜用客戶資料，以製作假文件及證件，再用於電話卡實名認證；另外亦揭發有詐騙集團以不同手法盜用他人身分證，用作登記電話儲值卡。

通訊事務管理局辦公室（通訊辦）回覆《香港01》查詢表示，自實施電話卡實名登記後，一直與電訊商及警方保持緊密聯繫，一旦發現可疑登記個案，會立即轉介警方跟進，警方早前亦曾根據電訊商提供的資料，成功逮捕涉嫌利用假身分證資料大量登記電話儲值卡的人，當中涉及6萬張現已被停用的電話儲值卡。通訊辦不會評論警方就個別個案調查的行動細節。



通訊辦指出，電訊商須就已登記的用戶資料進行定期檢查，被抽查的用戶如未能按所屬電訊商指示核實登記資料，相關電話卡會被取消登記而不能繼續使用。截至8月底，電訊商已按法例及指引要求，合共取消約52萬張登記紀錄未合規的電話儲值卡實名登記，亦有約20萬張電話儲值卡因客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒登記。通訊辦會根據實名登記制實施以來的經驗，繼續要求電訊商優化其登記平台及加強登記資料的抽查，並將涉嫌使用假身分證明文件的個案交予警方處理。

警方過去曾破獲涉及利用假身分證作電話卡實名登記的案件。（朱永倫攝）

通訊辦強調，就以不實資料進行實名登記的情況，若有關文件資料涉及盜取所得、偽造或遭竄改，視乎所得證據，或會構成使用虛假文書等的嚴重罪行。通訊辦提醒市民必須使用自己的身分證明文件正本進行實名登記；為保障自己的權益，不要在市場上購買或售賣來歷不明或聲稱已完成實名登記的電話儲值卡，以避免蒙受損失及需負上刑責。

警方則指出，現時電話號碼採取實名登記制，如果市民借出電話號碼供其他人使用作不法用途，亦有可能干犯相關罪行，因此呼籲市民切勿將自己的電話號碼出售或借給其他人使用。