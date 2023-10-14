外籍女導遊獨自抵港　手提袋沉重惹疑　海關檢查揭藏$220萬可卡因

一名報稱導遊的外籍女子，昨（13日）獨自乘飛機抵港，在機場清關時，海關人員發現其手提袋異常沉重，感到可疑，檢查下揭發袋內夾層暗藏2公斤懷疑可卡因，市值約220萬元，隨即以涉嫌販毒將該名女子拘捕，她已被控以一項販運危險藥物罪名，將於10月16日在西九龍裁判法院提堂。海關正追查手提袋的來源及去向，不排除有更多人被捕。



海關從涉案女子的手提袋夾層，檢獲2公斤懷疑可卡因，市值約220萬元。（王譯揚攝）

海關毒品調查科調查主任馮守正表示，涉案55歲外籍女子由非洲納米比亞溫荷克出發，經埃塞羅比亞亞的斯亞貝巴及阿聯酋迪拜抵港。海關人員為她清關時，發現其手提袋異常沉重，夾層亦特別硬及厚，感可疑之下，以X光檢查系統及拉曼光譜儀等器材檢查，結果在手提袋夾層檢獲該批可卡因，隨即拘捕該名女子。她今午（14日）黑布蒙頭，由海關人員從機場押走。

55歲女導遊涉販運市值220萬元的可卡因來港被捕，黑布蒙頭，由海關人員從機場押走。（王譯揚攝）

馮守正指出，被捕女子以迂迴路線來港，並將毒品藏於手提袋夾層，企圖增加海關執法難度，但海關一直配備精準及先進的設備儀器協助快速檢查，成功堵截毒品來港。海關會適時調整執法策略，並根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客清關，從源頭打擊毒品流入香港。

海關從涉案女子的手提袋夾層，檢獲2公斤懷疑可卡因，市值約220萬元。（王譯揚攝）

海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。