涉用難民食物卡入貨轉售圖利月入10萬　主腦拍檔、藥房老闆等被捕

佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方接獲相關報案，由西九龍總區重案組接手偵辦，經調查後今日（18日）展開行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕4人，包括涉嫌轉售物資的50歲姓鄺婦人、一名超市經理，一間藥房的老闆及男職員。消息稱，被捕鄺婦與拍檔兼懷疑幕後主腦「彭太」，轉售物資每月收入可達8萬至10萬元，而彭太在事件被揭發後已潛逃到內地。



佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方10月18日採取拘捕行動，並到涉案藥房搜證。（朱永倫攝）

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據了解，彭太與鄺婦會在超市買入大量物資，安排難民（免遣返聲請人）使用獲提供的食物卡結帳，再向難民支付相關物資的一半價錢。彭太及鄺婦之後會轉售物資，消息稱彭太主要賣貨予街坊及「散客」；鄺婦則主要向有「密切關係」的藥房供貨，更在涉案藥房樓上，以月租6,000元租用一個劏房單位作貨倉，以暫存物資。兩人轉賣物資的月入估計可達8萬至10萬元，惟確實數字仍有待警方調查及計算。

佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方10月18日採取拘捕行動，並到渡船街一間超市搜證。

翻查資料，社會福利署自2004年開始，向免遣返聲請人提供人道援助，當中的食物津貼目前每月金額為1,200元。社署現時是透過香港國際社會服務社（ISS），以超市電子現金卡形式向難民發放相關津貼，難民必須在某間指定連鎖超市才可使用現金卡。由於難民使用現金卡購買物資時，毋須自行付款，故他們若向他人轉售物資，有機會藉此套現金錢。

佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方10月18日採取拘捕行動，並到其中一名被捕女子在文英街租用作貨倉的劏房單位搜證。

據悉，警方日前接獲社署及ISS報案，指有人涉嫌濫用難民食物卡買物資轉售圖利。案件交由西九龍總區重案組接手調查，至今日採取行動，分別到佐敦文英街一間藥房、渡船街一間超市及鄺婦的貨倉搜證，並以涉嫌串謀詐騙拘捕藥房老闆及一名男職員、超市經理和鄺婦。