難民食物卡取貨轉售圖利　現萬人領援助　多次濫用者改發實體食物

佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方接獲相關報案，由西九龍總區重案組接手偵辦，經調查後今日（18日）展開行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕6人，包括兩名涉嫌濫用自己食物卡牟利的南亞裔難民、轉售物資的50歲姓鄺婦人、一名超市經理，以及一間藥房的老闆及男職員。

獲社會福利署委託協助發放食物援助的香港國際社會服務社（ISS），回覆《香港01》查詢時表示，目前有約1.2萬人經該社領取食物援助，該社一直有多種措施監察發放食物援助情況，包括有專責部門每月檢查電子食物卡的交易紀錄，希望盡量杜絕濫用；一旦發現有人濫用援助而屢勸不改，有可能會暫停發放電子食物援助，改為派發實體食物。就今次案件，ISS則指，已根據傳媒報道內容展開全面調查，並於周一（16日）就個案事件報警，現階段不便提供更多資料。



佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方10月18日採取拘捕行動，並到其中一名被捕女子在文英街租用作貨倉的劏房單位搜證，檢走大量飲品、食油、奶粉、藥物等證物。（朱永倫攝）

ISS表示，該社自2017年3月起，根據與社會福利署的服務合約，以電子食物卡作為向免遣返聲請人提供食物援助的主要渠道。接獲社署轉介後，ISS的個案社工會在與服務使用者進行接案會面及評估時，核實其領取人道支援的資格，亦會衡量服務使用者本身已有的資源，以決定往後發放的援助。根據ISS網頁，每名符合資格的成人及小童，標準食物津貼是每月港幣1,200元，受助人不可以食物卡購買煙、酒、藥物、健康及美容產品及禮盒。據悉免遣返聲請人必須經社署轉介，才可獲ISS跟進及安排發放援助，而不能直接接觸ISS申請援助。

香港國際社會服務社（ISS）表示，目前有約1.2萬人經該社領取食物援助。根據ISS網頁，每名符合資格的成人及小童，標準食物津貼是每月港幣1,200元。（ISS網頁截圖）

專責部門每月查食物卡交易紀錄 遇濫用可分拆發放援助

至於監察發放食物援助方面，ISS指出，該社一直有採取不同措施，當中服務使用者每月必須提交使用電子食物卡的交易紀錄，才可於下月繼續領取援助。ISS亦設專責部門每月檢查電子食物卡的交易紀錄，留意有否可疑的交易，包括購買多於正常使用數量的食物。一旦遇上可疑情況，專責部門可向超市索取有服務使用者簽名的底單以作調查，包括查核底單是否由服務使用者本人簽署。

ISS表示，一旦確立出現濫用食物援助的情況，會以不同方法處理，例如向服務使用者發警告信，以及將食物援助金額分拆發放，從而更緊密監察食物卡的使用情況。如服務使用者屢勸不改，該社會暫停發放電子食物援助，改為派發實體食物。如遇懷疑干犯刑事罪行，該社會向相關政府部門報告。

佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方10月18日採取拘捕行動，並到涉案藥房搜證。（朱永倫攝）

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食物卡印獨立編號及難民姓名照片 助核對身分

翻查資料，社會福利署自2004年開始，向免遣返聲請人提供人道援助，包括食物津貼。社會福利署回覆《香港01》查詢表示，該署委託ISS向免遣返聲請人提供人道援助，署方向入境處核實聲請人身分後，ISS會評估每宗個案的援助需要，並於每月覆檢會面時，因應其實際情況按需要提供援助，當中包括食物援助。每名合資格接受食物援助的聲請人，可獲發一個有規定面值及有效期限的電子代幣（電子食物卡），以供聲請人到食物承辦商的商店提取食物。現時每名合資格聲請人每月的食物援助額為1,200元。為作出服務監察，每個電子代幣均設有獨立編號及印有聲請人的姓名、照片及簽名等資料，以便核實身分；聲請人亦須於每月到ISS覆檢及延續申領食物援助時，出示相關電子代幣及商店購物收據，以核對其購買情況。

社署強調，為確保服務水平及公帑妥善運用，署方一直按照有關合約的規定作出監管，包括檢視ISS及食物承辦商提交的報告及進行突擊巡查，以評核和監察其服務表現。遇有懷疑濫用電子代幣的情況，社署、ISS及食物承辦商會跟進及調查。如有聲請人違反使用條款，ISS可停止發放電子代幣，或按實際情況及需要改以實物形式發放食物援助。若事件牽涉刑事成分，會轉介警方或有關部門處理。

就今次事件，社署已將轉介警方跟進並會全力配合調查，署方不評論個別個案，但指如發現有違反使用人道援助的條款或事件牽涉刑事成分，署方定必按既定規例及程序嚴正處理。

佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方10月18日採取拘捕行動，被捕的包括涉案藥房一名男職員（中）。

警方證實，於周一（16日）分別接獲相關機構及部門職員報案，指留意到傳媒報道，懷疑有人收購由香港國際社會服務社發放作人道支援的電子食物卡所換取的食物，並轉售圖利。西九龍總區重案組接手調查案件，經進一步調查，今日下午在油尖區拘捕6名男女，包括一名50歲姓鄺本地女子、3名年齡介乎42至45歲本地男子及兩名非華裔男子，涉嫌「串謀詐騙」，全部人現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

就有分店經理被捕，百佳超級市場回覆《香港01》查詢表示，事件已交由警方及相關部門處理，百佳會全力配合調查，現階段不便作出評論。