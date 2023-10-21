涉用難民食物卡入貨轉售圖利　主腦「彭太」今午內地回港被捕

涉嫌利用「難民食物卡」，在超市購物後轉售予藥房及士多等圖利的案件，今日（21日）有新進展。消息指，疑是幕後主腦、一度潛逃到內地的「彭太」今午由深圳北乘高鐵回港時被捕，令案件被捕人數增至共7人。

警方證實，今日下午在油麻地高鐵站入境大堂，就本案再拘捕一名68歲姓崔女子，涉嫌串謀詐騙，她正被扣留調查。西九龍總區重案組繼續跟進調查案件，不排除會有進一步拘捕行動。



佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方10月18日採取拘捕行動，並到涉案藥房搜證。（朱永倫攝）

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西九龍總區重案組於本周三（18日）以涉嫌串謀詐騙已經拘捕6人，包括兩名涉嫌濫用自己食物卡牟利的南亞裔難民、涉嫌轉售物資的50歲姓鄺婦人、一名超市經理，以及一間藥房的老闆及男職員。消息稱，鄺婦與拍檔兼懷疑幕後主腦「彭太」，轉售物資每月收入可達8萬至10萬元，而彭太在事件被揭發後一度潛逃到內地。至於被捕的難民，據悉其中一人已濫用食物卡牟利達一段長時間，料他除過去供貨予彭太及鄺婦外，亦曾向其他人轉售物資。

警方稱，周一（16日）分別接獲相關機構及部門職員報案，指留意到傳媒報道，懷疑有人收購由香港國際社會服務社發放作人道支援的電子食物卡所換取的食物，並轉售圖利。西九龍總區重案組接手調查案件，經進一步調查，周三（18日）下午在油尖區拘捕6名男女，包括一名50歲姓鄺本地女子、3名年齡介乎42至45歲本地男子及兩名非華裔男子，涉嫌「串謀詐騙」，全部人現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

警方表示經進一步調查，警方相信該詐騙集團，以現金六折收購發放予免遣返聲請的人士的「電子食物卡」，再以七折轉售以該卡所購買的食品予附近藥房，賺取差價。集團成員亦利用附近住宅單位作儲存所購買的食品，作稍後分銷用途。被捕男女涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物罪」被捕。行動中，人員檢取一批證物，包括約13萬元現金、白米、花生油及汽水等，市值約1.4萬元。

佐敦近日有人被揭發涉嫌濫用提供予難民的食物卡，在超級市場購買食物、飲品等物資後，轉售予藥房及士多等圖利。警方10月18日採取拘捕行動，並到渡船街一間超市搜證。

據了解，彭太與鄺婦會在超市買入大量物資，安排難民（免遣返聲請人）使用獲提供的食物卡結帳，再向難民支付相關物資的一半價錢。彭太及鄺婦之後會轉售物資，消息稱彭太主要賣貨予街坊及「散客」；鄺婦則主要向有「密切關係」的藥房供貨，更在涉案藥房樓上，以月租6,000元租用一個劏房單位作貨倉，以暫存物資。兩人轉賣物資的月入估計可達8萬至10萬元，惟確實數字仍有待警方調查及計算。

翻查資料，社會福利署自2004年開始，向免遣返聲請人提供人道援助，當中的食物津貼目前每月金額為1,200元。社署現時是透過香港國際社會服務社（ISS），以超市電子現金卡形式向難民發放相關津貼，難民必須在某間指定連鎖超市才可使用現金卡。由於難民使用現金卡購買物資時，毋須自行付款，故他們若向他人轉售物資，有機會藉此套現金錢。

據悉，警方日前接獲社署及ISS報案，指有人涉嫌濫用難民食物卡買物資轉售圖利。案件交由西九龍總區重案組接手調查，至周三（18日）採取行動，分別到佐敦文英街一間藥房、渡船街一間超市及鄺婦的貨倉搜證，並以涉嫌串謀詐騙拘捕涉嫌濫用食物卡的兩名難民、藥房老闆及一名男職員、超市經理和鄺婦。