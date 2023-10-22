洪水橋蜂螫｜專家指蜂螫死亡個案罕見　過敏反應視乎個人體質

洪水橋和平新村上周四發生黃蜂傷人意外，55歲姓謝養蜂人留醫兩日後不治。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，被蜂螫引致死亡的個案屬罕見，而被蜂螫後人體會否過敏反應需視乎個人體質，嚴重者呼吸困難、休克，甚至死亡。



洪水橋和平新村上周四發生黃蜂傷人意外，55歲姓謝養蜂人留醫兩日後不治。（黃學潤攝）

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陳厚毅指出，蜂毒裏的蛋白質可以引起全身過敏反應，例如皮膚紅腫，嚴重者會氣管腫脹、呼吸困難、説話 「窒窒下 」、頭暈、嘔吐、抽筋、出現休克，甚至死亡。他稱，過敏程度需視乎個人體質，例如本身有過敏體質的人，被蜂螫後更大機會出現過敏情況，不過並非過敏體質的人，亦有機會敏感情況出現，因此他強調，就算無過敏的人都不能掉以輕心。

皮膚科醫生陳厚毅表示，被蜂螫引致死亡的個案屬於罕見。（資料圖片）

他表示，被蜂螫後傷口痛屬正常反應，但若出現全身過敏反應就要小心。他提醒若被蜂螫，要先盡快使用乾淨的開水清潔傷口，再觀察傷口有沒有發炎，留意身體是否出現任何不適症狀。一般而言，過敏反應會在被蜂螫後頭12小時內出現，若出現以上嚴重過敏情況，必須盡快求醫。

問及被蜂螫後能否自行服用過敏藥物？陳厚毅指，藥物能夠舒緩輕度或中度症狀，但出現若呼吸或説話困難，過敏藥物效能較慢，難以舒緩症狀，應前往急症室注射腎上腺針，作即時急救。

他強調，任何蜂螫傷人後均有機會產生敏感反應。根據美國研究顯示，平均每年有60人因蜜蜂螫後身亡，他認為被蜂螫而死亡的個案屬於罕見，但近2至3年本港市民被蜂螫而求診的個案上升趨勢，有機會與市民近年多參與戶外活動或生態遊有關。