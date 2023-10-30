元朗奪命工傷｜業界指慘劇牽涉三大問題　「勾脷」安全扣離奇失蹤

今午（30日）元朗屏山發生的奪命工業意外，七旬男工獨自用起重機吊運鋼筋期間疑「甩勾」，遭墮下鋼筋擊爆頭慘死。香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑初步了解現場環境後，認為事故至少牽涉三大問題，首先吊運鋼筋由四條鏈變兩條鏈；其次只得死者單獨工作，並非「孖咇」；再者俗稱「勾脷」的自動安全扣離奇失蹤。周聯僑呼籲工友及承判商嚴格遵守吊運「3.3.3」法則，以防再有慘劇發生。



現場所見，吊勾的自動安全扣（俗稱「勾脷」）離奇失蹤（紅圈示），該扣本身有彈力，吊鏈勾入後會自動扣上，防止它脫勾而跌下。（發展局及建造業議會圖片）

現時地盤或工地如需吊運大型鋼筋，一般建議採用兩邊「孖鏈」加強承載，亦即兩邊合共有四條鏈，即使其中一條鏈發生問題，亦不致令鋼筋跌下釀成意外。惟周聯僑稱，今次事故現場可見，鋼筋兩邊只各有一條鐵鏈吊運，變相提升意外風險，如大型建築公司發現同類情況，甚至會拒絕相關車輛進入工地。

此外，據悉事發時只有死者一人在車斗上獨自操控吊運工作，周聯僑直指並不可取，為安全起見，應至少有兩人在場，一人負責操控、一人「睇位」指揮。而較離奇的是，現場吊勾的自動安全扣（俗稱「勾脷」）離奇失蹤，該扣本身有彈力，吊鏈勾入後會自動扣上，防止它脫勾而跌下，為十分重要的一環。

現場所見，吊勾的自動安全扣（俗稱「勾脷」）離奇失蹤（箭嘴示），且吊運鋼筋由四條鏈變兩條鏈。（林振華攝）

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周聯僑呼籲，工友須注意吊運工作的施工安全，承判商亦必須確保吊雞車的機件結構安全，每日開工前由合資格人員檢查。另外，吊運工作前必須由合資格埋碼員進行埋碼工作，由訊號員負責吊運工作，並嚴格遵守吊運「3.3.3」法則以確保吊運工作安全，即與吊運物保持3米距離、把吊運物升起離地300毫米及等待3秒後確保負荷物穩定後才進行吊運。

事發於今午約1時26分，死者於元朗青山公路—屏山段一工地，用無線搖控器吊運長約12米、重達2噸的鋼筋。當吊運至第二紮時，懷疑起重機吊臂「甩勾」，鋼筋墮下，死者被擊中頭部後墮地，當場身亡。其妻子、兒子及多名親友傷心認屍。

元朗屏山一名七旬男工人用起重機搬運鋼筋期間，被一紮鋼筋墮下砸中頭部，當場身亡。（黃學潤攝）