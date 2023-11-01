有片｜將軍澳入境處大樓地盤工人　疑未扣安全帶檢查吊船險象環生

高空工作尤為高風險，工人必須時刻注意職業安全，昨日（31日）本港就有三名工人在工作期間從高處墮下受傷。但《香港01》接獲讀者報料及片段，指今日（1日）上午10時許，有一名工人在將軍澳入境事務大樓17樓圍牆外檢查大廈吊船運作，期間在吊船架上行走，但並非全程使用安全帶繩扣。片段拍攝到該工人在完全沒有扣上繩扣的情況下，爬上爬落，為時約一分多鐘，場面險象橫生，一旦失手後果堪虞。另一段片段則拍攝到工人離開吊船時，將兩個扣碼拆走，但未有扣在其他地方。報料人形容工人行為極度高危，「見到都驚」。

地盤總承建商協興回覆《香港01》查詢時表示，在場安全人員發現事件後，已即時停止涉事工人工作，亦已責成其不當行為及為他供工地安全再培訓會議。本報已向建築署查詢事件。



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獨立前線技術員楊家俊觀看兩段影片及翻查將軍澳入境事務大樓的圖則，指片段中的吊船可能是停在17樓的平台作檢查，但尚未完全收起吊架，所以工人仍要在離地約4米高的位置工作。楊表示，吊船可分為臨時吊船或永久吊船，前者工人必須使用防墮扣及獨立救生繩，後者有部分型號只要求工人將安全帶扣在吊船上。此外，楊認為這類高危工作，一般都是「行孖咇」，如有任何問題，都有人照應，但從片段中所見，只有一人在工作。

楊又指，觀察工人的動作，估計他在檢查吊船的摩打及零件是否穩固，惟他形容該名工人安全意識薄弱，沒有善用安全帶的兩個扣碼，他解釋正常操作是將一個扣碼扣好，才可移動身體到另一位置，當扣上第二個扣碼後，才可拆回第一個扣碼。但工人卻兩個扣碼都沒有扣上，而且任由扣碼垂在背後。楊表示，扣碼垂在背後有另一風險，就是當工人起身或行走時，很多時扣碼會扣到腳踭，導致工人失平衝，從高處墮下。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指工人的行為非常危險，她認為工人檢查或維修吊船時，必須確保救生繩時刻扣在穩固的位置，她估計工人的救生繩可能不夠長，令他工作上有困難，所以解開兩個扣，但直言此舉極為危險。蕭倩文指，僱主必須監察僱員是否妥善使用防墮裝置，亦要檢視相關安全裝置是否足夠及合適。

協興：片段由工地人員巡視時拍攝 已即停涉事工人工作

地盤總承建商協興回覆《香港01》查詢指出，涉事片段是由其工地人員於巡視過程中發現及拍攝。協興表示，地盤管理人員今早進行安全巡查時，發現涉事工人在檢查吊船過程中，擅自將其連繫著獨立救生繩之防墮扣鬆綁，在場安全人員見狀後，已即時停止該工人的工作，並安排他安全到達平地後，即時聯絡分判商駐場管工及地盤總管進行會議，責成該工人的不當行為，並為他提供工地安全再培訓會議。協興強調會繼續努力嚴格監管工地安全，提供安全工作環境予工人。

昨日本港3工人由高處墮下 導致1死2傷

昨日（31日）本港有3名工人在高處工作期間，意外由高處墮下，導致1死2傷。昨午葵涌永基路26號一名48歲姓王搭棚工人倒臥於永昇工業大廈4樓平台，疑由高處墮下重傷，送院不治。另外，58歲姓薜男工及30歲男工分別在九肚山駿發山莊及青衣工作期間，從3至5米高處墮地受傷。