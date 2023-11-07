誤信優惠廣告下載毒App　手機遭入侵盜取銀行存款　警接6宗涉68萬

本港出現與消費優惠相關的詐騙案。警方在社交網站「CyberDefender 守網者」提醒市民，自9月開始接報，有騙徒以平價旅遊套票、電子產品、包車服務、入油優惠等貼文或訊息作招徠，誘騙市民下載惡意程式，繼而入侵並控制受害人手機，轉走其網上銀行帳戶中的金錢，涉及騙款共68萬元。



警方表示，9月至今接報至少6宗，涉及下載應用程式購買平價旅遊套票、電子產品等相關報案。受害人均被社交平台廣告或「白撞」WhatsApp訊息吸引，輾轉被誘騙在安卓（Android）手機下載「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」等 App 後，其網上銀行存款遭轉走，合共損失68萬元。

其中一名中年男子看到一個名為「金歐旅遊」的專頁出售平價旅遊套票，經WhatsApp 聯絡客戶服務員。對方向男子發送連結，要求男子安裝「港澳商城」App，並登記會員以取得優惠。事主不虞有詐，下載毒App並輸入銀行戶口登入憑證，豈料其銀行帳戶隨後被轉走24萬元。

有受害者被平價旅遊套票，並著指示安裝毒App並輸入銀行戶口登入憑證，結果其銀行帳戶隨後被轉走24萬元。（「CyberDefender 守網者」圖片）

警方指出，毒App本身含有惡意程式碼，安裝時取得用戶允許完整操作權限後，黑客便可遙距操控手機，取得用戶的SMS短訊、擷取鍵盤按鍵記錄，甚至執行手機內的任何App，而黑客會不定期定製作各類社交專頁和更改毒 App 名稱，甚至把毒App包裝成不同款式的工具，例如視頻播影工具。

至於如何提防黑客入侵，警方建議市民切勿從非官方渠道下載手機 App，亦切勿允許 App 存取不合理的權限。如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定，以徹底清除惡意程式碼。

市民如有懷疑，可在守網者網站 ( https://cyberdefender.hk )的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入專頁名稱、網址、電話，即時評估風險。