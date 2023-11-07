元朗白沙村三級火│車房焚毀　多車燒剩支架　消防續查起火原因

元朗公庵路白沙村一間車房，凌晨發生三級火警，焚燒約4小時救熄。車房嚴重焚毀，擺放的車輛都燒剩車架，今早消防員繼續留守現場調查火警起因。



火警發生於今日（7日）凌晨零時14分，消防接獲多個報案，指公庵路白沙村附近一個車房起火及傳出爆炸聲。消防其後將火警升為三級，至凌晨4時左右大致救熄。事件中13名男子、17名女子及4隻狗疏散到安全位置。初步調查並無證據顯示案件涉及刑事成分，惟火警起因仍有待調查。

消防今早繼續在現場調查起火原因。現場所見，車房內外大範圍熏黑，有貨櫃被燒毀，多架停泊在車房內的車被燒剩支架，附近遺下大量雜物，惟未見負責人返回處理。受事件影響，僑興路近白沙村（來回方向）及公庵路近白沙村（來回方向）的交通相當繁忙。

有車被燒剩支架。

車房內外大範圍燻黑。

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消防處新界北西區消防區長施文煜凌晨時分交代火警時稱，消防處於今日（7日）凌晨零時14分接獲火警報告，指公庵路白沙村一間車房起火。消防於凌晨零時22分，即8分鐘後抵達現場。火場面積約20米乘30米，並波及一幢三層高村屋，疏散約30名市民。消防於凌晨零時49分，即到場後27分鐘，將火警升為三級。消防處派出147名消防員及救護員（包括37輪消防車及4輛救護車），出動3隊煙帽隊、3條喉進行灌救，同時派出煙火特遣隊、滅火機械人及無人機等作高空視察。火警於凌晨3時左右被包圍、凌晨4時左右大致救熄。

施指出，消防處在是次滅火及救援上遇到困難，包括火場面積頗大、達到20米乘30米，當中包括數個倉庫，內裡佈滿雜物，包括汽車、汽車零件及單車等。加上火勢非常猛烈，對消防員推進有一定困難；而且火場遠離水源，消防員要由400米外地方取水灌救。施表示，火警原因仍在調查。

消防開喉灌救，現場濃煙密佈。(陳永武攝)

警方新界北衝鋒隊第一隊指揮官督察譚國富表示，警方於凌晨零時15分接獲多個報案，派出新界北衝鋒隊、機動部隊、元朗軍裝巡邏小隊等50名警務人員，在有系統情況下疏散受影響人士，同時封鎖公庵路近僑興路來回線以便消防救援。他指，現時道路仍未解封，駕駛人士避免駛入。警方疏散13男、17女及4隻狗。譚指案件仍在調查，呼籲如任何人對火警能提供更加多資料，請致電3661-4725各調查人員聯絡。