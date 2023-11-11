油麻地墮鐵壓人｜現場曝光　疑吊臂車威也鬆脫　工會促定期檢查

油麻地渡船街與甘肅街交界的中九龍幹線地盤，今午（11日）有吊臂車吊運鐵枝至一個離地10米深的深坑期間，多條鐵枝突然下墮，導致坑內的4名工人受傷。消息指，警方初步調查相信涉事吊臂車上的威也鬆脫是意外成因。香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑認為，業界應確保地盤使用的吊臂車有作定期檢查，包括威也及鐵鍊，相關人員亦應接受相關訓練，而承建商有責任確保現場環境安全，包括吊運時物料下方不應有工人。



消息指，涉事吊臂車懷疑威也鬆脫肇禍。

《香港01》接獲事發地盤內的相片，包括涉事深15米的物料下放區和涉事的吊臂車，據悉警方初步調查後，認為意外涉及該吊臂車上的威也鬆脫。

周聯僑表示，吊運用的鐵鏈等一般是一星期檢驗一次，且在開始吊運前要完成相關檢查，包括按吊運物品的大小安排適當長度的鐵鍊和威也等。他指出本港部份建築公司的地盤會強制要求吊運重物時使用兩條鐵鏈，確保一條斷裂後另一條仍能防止重物下墮，認為如近期接二連三發生懷疑威也或鐵鏈斷裂導致吊運物品墮下的意外，業界就應審視應否將有關安排普及化。

惟他稱，更重要的問題是負責吊運過程的信號員和埋碼員是否受過合資格訓練，雖業界一直提倡「行孖咇」，但實際上很多時候是由吊臂車的司機兼任，質疑他們是否合資格進行有關工作；部份人亦可能為節省成本，車身和吊臂並不由同一間公司生產，更有司機可能因貪方便，剪斷吊臂車上用來確保吊運過重物品時停機的安全線，「外面的吊雞車一般很難監管，所以地盤要做好監管，包括檢查車輛設備是否合規格。」

他亦強調，地盤負責人有責任為工人提供安全的工作環境，絕不能接受吊運貨物期間有人在下方工作，「業界在地盤設立『安全吊運區』問題上不能只講不做。」