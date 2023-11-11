油麻地墮鐵壓人｜兩月前吊運事故喪父　家屬再聞意外﹕一單都嫌多

今日（11日）下午1時許，油麻地中九龍幹線地盤發生工業意外，有吊臂車運送一批鐵枝時繩纜斷裂，墮下砸中4名工友，其中兩人重傷，正在醫院搶救中。據工權會統計，今年截至目前為止，已發生9宗吊運意外，當中有6宗死亡個案，而整個建造業的死亡意外更達20宗。



兩個月前因同類吊運工業意外而喪父的陳先生亦有關心今次意外，與朋友討論事件。面對接連不斷的工業意外，他慨嘆：「一單都嫌多，唔好話死亡，受傷都嫌多。」陳先生認為，地盤安全與承建商有莫大關係，安全主任有責任監督全場，確保工友安全。此外，他亦呼籲政府加重職安罰則，從而起阻嚇作用，預防同類事件再次發生。



陳父為運送建築物料的中港司機，意外發生於今年9月21日，他在洪水橋洪平路一地盤搬運石屎預製件，其間一塊重約3噸的石屎預製件，從高處墮下將其擊中，現場被證實死亡。事發後陳妻接受訪問時痛哭失聲，稱不明白為何穩固裝置會鬆脫，「佢日日都解嗰條帶㗎嘛（穩固裝置），咁啲組件係緊咗，點會冧啫！」死者兒子當時亦指，「作為一個職業司機，我覺得呢啲唔應該係司機做！」

▼11月11日，中九龍幹線地盤吊運事故釀4傷▼



案發於11月11日，油麻地渡船街與甘肅街交界的中九龍幹線地盤發生工業意外，其中一名傷者送院時頭部受傷，工衣染血。（翁鈺輝攝）

今日（11日），油麻地渡船街與甘肅街交界的中九龍幹線地盤發生工業意外。下午1時43分，警方接報地盤內有吊臂車吊運一批鐵時繩纜折斷，墮下打中4名工人（28至41歲），當中兩人傷勢較輕，隨即被救出，分別腰及腳傷，自行前往廣華醫院治理；另外兩人被壓住待救。大批消防員及救護員在場協助，至下午2時35分左右，兩名工人亦告解困，相繼救出送往伊利沙伯醫院，兩人均半清醒，當中一人頭部受傷，工衣染血，另一人頭和左手前臂受傷。

油麻地消防局高級消防隊長莫柏建證實，現場是中九龍幹線地盤內的物料下放區，長闊各約10米、深約15米，初步相信意外源於工人吊運一批鐵枝入內期間，一批直徑約32毫米的十多支鐵枝突然墮下，兩名工人走避不及被砸傷頭和手部，另外兩人則腳部受傷，強調無人被鐵枝插中。警方補充，事故涉及20支長約10米、共重約1.5噸的鋼筋。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，近日工業意外頻生，昨日東涌有地盤發生吊運意外，導致一名工友死亡。根據統計，今年截至目前為止，至少有9宗吊運意外，當中有6宗死亡個案，而整個建造業的死亡意外已達20宗。整體數字與往年差不多，可見情況嚴峻，沒有改善。工權會要求政府及業界檢討及改善，並將協助傷者家屬。