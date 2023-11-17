葉壽設靈｜「賭船之父」設靈陳惠敏到場　富商送花圈　逾百警戒備

人稱「賭船之父」的江湖傳奇人物葉壽（全名葉松壽），10月27日於京士柏山住所內猝逝，享年79歲。今日（11月17日）葉壽於九龍世界殯儀館設靈，明日（11月18日）出殯，靈柩移送歌連臣角火葬場火化。今日傍晚，多位江湖人物到場致祭，包括持拐杖到場的陳惠敏、陳慎芝；藝人范振鋒及李忠希等；富商林建岳、楊受成等人亦有致送花圈悼念。警方O記及反黑組則動員逾百警力，在殯儀館內外戒備，包括設置路障截查車輛及登記進入靈堂人士的資料。



大批有組織罪案及三合會調查科（O記）及反黑組人員，在殯儀館外戒備。（梁偉權攝）

傍晚5時開始，多位江湖人物陸續抵達靈堂致祭。現場所見，一代武打影星陳惠敏持拐杖到場，藝人范振鋒及李忠希先後現身；另外，60年代黑幫大佬、曾獲頒香港十大傑出青年、後於戒毒機構任職的陳慎芝（綽號「茅躉華」）亦有到場。此外，水房「業仔」、14K老漢「白無常」、和勝和坐館「廟街朗」等亦到場致祭。至於富商林建岳、楊受成、英皇集團、仁愛堂鄉議局等亦有致送花圈悼念。

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陳惠敏持拐杖到場致祭。（梁偉權攝）

由於多位江湖人物到場，警方亦如臨大敵，有組織罪案及三合會調查科（O記）、西九龍總區反三合會行動組、九龍城警區反三合會行動組及機動部隊等，合共超過100名警員，在殯儀館內外戒備。部份警員於對開的暢行道設置路障，截查可疑車輛；部份人員則在靈堂外把守，並登記部份進入靈堂人士的資料。

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紙紥品包括葉壽第一艘船「海皇星號」。

葉壽在香港開創賭船生意，亦曾涉足澳門賭業，人脈極廣，相識滿天下，深受各路人士敬重，江湖地位超然。2001年他曾與成龍合照，相中兩人笑容燦爛，身後長檯擺放大疊懷疑美鈔，成龍更在照片上留下親筆簽名及「Love u」；另一張照片，可見葉壽與妻子等人合照，當中包括年輕時的美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），演員龍方則搭着葉壽的膊頭。

葉壽亦收了不少契仔，即使退隱江湖，低調生活，契仔們仍對他孝心不減。2019年，適逢其75歲大壽，4名契仔出錢出力為他設壽宴，請來各方友好出席，不少江湖人士、名人明星都是座上客，包括武打名星陳惠敏、影星張耀揚、尹揚明、藝人黃夏蕙（夏蕙姨）、歌手吳國敬、水房車神「盲亨」、十三太保陳慎芝等人均有出席。

葉壽（右二）早年曾與年輕時的特朗普（左三）同場並留下合照。

據了解，葉壽育有兩子一女，生前與女兒及工人，同住於九龍區豪宅京士柏山道一單位。10月26日晚上，葉壽如常就寢，惟至翌日上午7時許，傭工發現他坐於床邊，身體僵硬，昏迷不醒，慌忙報警。惜救護員證實他已明顯死亡，並無可疑。據悉，葉翁有患病紀錄，須定期治療及覆診。