吐露港車禍｜車門打開女傭與嬰兒跌出　專家：幼兒應用車用安全籃

大埔吐露港公路發生交通意外，據了解一輛私家車今午（26日）駛至吐露港公路近御峰豪園對開時，懷疑失控「自炒」，車禍中車上5人均受傷或不適，其中3人需送院，包括跌出車外的女外傭及嬰兒。

消息指私家車撞向路邊石壆後，有車門隨即打開，車上一名女外傭連同及其手抱的8個月大嬰兒一併跌出車外，而私家車再駛前約100米始停下，而車門打開屬人為因素還是機件問題則有待檢驗。《香港01》記者現場所見，車上只放有一部嬰兒車，未見有汽車專用的兒童安全椅。

過往亦曾發生車門在行車期間打開導致乘客跌出車外的意外，香港汽車會會長李耀培過去曾接受《香港01》指出，兒童乘車時應扣好兒童專用安全帶，成年乘客同樣要扣好安全帶，而司機則應利用車上的「中央鎖」（central lock）或「兒童鎖」（baby lock）鎖好車門。



大埔吐露港公路發生交通意外，一輛私家車失控「自炒」撞壆，車上一名嬰兒及一名外傭飛出車外。從網上片段見到，意外後有人倒臥路面。（馬路的事討論區facebook/網民Bosco Chu片段截圖）

未滿1歲幼兒應用「汽車用兒童安全籃」

李耀培曾表示，假如乘車幼童未滿1歲，應使用汽車用的兒童安全籃，這類安全籃可與車的安全帶或特定裝置連結，除應將籃扣緊外，將幼兒放入安全籃後，亦應為其扣好安全籃上的安全帶。至於其他未能獨自坐好的幼童，以及12歲以下兒童，亦應使用兒童安全椅並扣上安全椅的安全帶。而成人同樣應戴好安全帶，以避免一旦發生意外時跌出車外。

大埔吐露港公路發生交通意外，一輛私家車失控「自炒」撞壆，車上一名女傭及她手挽的嬰兒飛出車外。《香港01》記者現場所見，私家車上放有一部嬰兒車，但未見有汽車專用的兒童安全椅。（左朗星攝）

他又提及，大部分汽車均設有「中央鎖」（central lock），鎖上後在行車期間，除司機位的門外，並他門均無法從內打開；至於較舊款的汽車即使沒有中央鎖，後車門也會設有「兒童鎖」（baby lock），上鎖後無法從內開門，必須在下車後才可從外開門。他建議不論車上是否有兒童，司機在行車期間都應利用「中央鎖」或「兒童鎖」鎖好車門。

香港汽車會會長李耀培形容今次意外中，跌出車外的3人僅受輕傷是「好好彩」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

運輸署守則：1歲以下嬰兒應躺汽車後座嬰兒籃

根據運輸署《道路使用者守則》第五章「所有駕駛人須知」，3歲以下兒童如坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，必須使用認可的兒童束縛設備；如私家車後座亦設有此設備，這些兒童坐在該座位時，亦須符合這項要求。至於私家車上3歲或以上兒童亦應使用兒童束縛設備，以加強保護；如沒有兒童束縛設備，這些兒童乘客便須使用一般的安全帶。

便攜式嬰兒籃（運輸署圖片）

該《守則》指出，12個月或以下（或體重9公斤以下不能自己坐穩）的嬰兒，應躺在放在汽車後座的便提式嬰兒床上或嬰兒籃內；如屬專用於汽車的嬰兒床，則應根據廠商的指示使用所提供的縛帶及／或適當的固定點固定於後座，並把兒童放好在嬰兒床。9個月至4歲（或體重9至18公斤可自己坐穩）的兒童最好使用兒童安全椅，安全椅亦須根據廠商指示穩固地安裝於車廂內。

吐露港公路私家車車禍發生在今日（11月26日）下午約2時44分，一名男司機駕駛一輛黑色私家車沿吐露港公路往上水方向行駛，駛至近新峰花園御峰豪園對開時，懷疑失控「自炒」。當時車上除有司機外，還有其坐於前座的妻子，以及坐在後座的一男一女外傭及女傭手抱的8個月大男嬰。消息稱私家車「自炒」撞壆後，車門隨即打開，女傭與男嬰跌出車外，私家車再駛前約100米始停下，現場遺下長長煞車痕。

大埔吐露港公路發生交通意外，一輛私家車失控「自炒」撞壆，車上一名嬰兒飛出車外。私家車倒後鏡掛有一個「安全御守」，車頭擋風玻璃破裂，安全氣袋彈出。（左朗星攝）

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意外後男司機與妻子均感胸口痛不適，男嬰頭及手臂受傷，一名女傭頭及手受傷，另一男外傭則感到頭暈。男嬰由母親陪同，與女傭均送威爾斯親王醫院治理，男外傭則送大埔那打素醫院治理，司機毋須送院。據了解，警方會重點調查事發時是否有人未佩戴安全帶，以及車門為何會打開。