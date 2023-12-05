福來邨偷貓｜警拘33歲男　「樂樂」仍下落不明　貓主未知疑犯落網

荃灣福來邨早前出現偷貓賊，永泰樓地下一間辦館飼養的2歲大虎紋貓女「樂樂」，於周三（11月29日）被一名男子抱走。警方表示，荃灣警區刑事調查隊經深入調查後，今日（5日）下午在上水區以涉嫌「盜竊」，拘捕一名33歲姓鄭本地男子，他正被扣查。但「樂樂」至今依然下落不明。警方呼籲任何人如有該被盜貓隻的消息或有資料提供，請致電3661-2420與調查人員聯絡。



辦館老闆娘陳太的兒子向《香港01》表示，暫未接獲警方通知拘捕任何人，稍後將會聯絡警方了解。他指，連日來仍四出尋找「樂樂」，主要集中於愉景新城、福來邨後面空地一帶，亦有網民表示曾於永樂樓附近發現貓蹤，但未能確定是否「樂樂」。

「樂樂」深得主人和街坊愛護，但於11月29日被人抱走。（林澤鋒攝）

案發於11月29日上午11時11分，從辦館的閉路電視可見，疑犯進入士多約1分鐘後，抱着「樂樂」步出。當時「樂樂」曾掙扎跳落地，但隨即被他抓起抱在懷中，最後施施然往店舖右方離去。貓主即老闆娘陳太就成接受《香港01》訪問，表示「樂樂」2歲大，由牠2個月大起飼養至今。「樂樂」性格溫純，深得家人和街坊喜愛，平日街坊出入也與牠逗玩，因此習慣放養。事發當日「樂樂」進食後失去蹤影，其後獲徍坊通知目擊被人抱走。陳太說：「有街坊同我講『你隻貓畀個男人抱走咗』，我就即刻跑出嚟」但已杳無蹤影。

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警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年。市民切勿以身試法。

陳太日前受訪時，促偷貓賊盡快歸還「樂樂」。（林澤鋒攝）

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