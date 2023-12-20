東頭邨火警｜女街坊聽到單位傳BOOM聲巨響：好大陣煙味　好驚呀！

黃大仙東頭邨貴東樓7樓一個單位，今晨發生火警釀成1死5傷，重案組接手，起火原因仍有待調查。有大廈住戶聽到肇事單位傳出嘈吵聲，隨後「BOOM」一聲響，單位陷入火海。



住在起火單位樓下的高小姐憶述事件猶有餘悸，高說：「我刷緊牙聽到佢哋好嘈，但係聽唔到內容，嘈嘈吓聽到『BOOM』一聲，唔知係有人跌落嚟定點，後來睇到火燭，好大火。」隨即走火逃生，她形容「好大陣煙味，好驚呀！」

另一位住戶郭先生稱沒有聽到消防鐘響，「今朝落到嚟見到周圍都係差人，出嚟買嘢都要搜身，依家唔入得。」又表示以前發生火警升降機會鎖上，但今日開閉路電視，見街坊還使用升降機。他說：「知道推咗兩個傷者落嚟，都係比較後生啲。」

郭先生表示沒有聽到火警鐘響。（黃學潤攝）

火警後警方、消防及煤氣公司人員相繼在場調查，初步顯示單位的爐具及喉管並無異樣；惟現場傳出濃烈的火水味。火警中有3母女吸入濃不適送院，而貴東樓部份長者住客，由關愛隊安排到偉東樓地下房間休息。

消息稱，49歲男戶主為三行工人，近日透露工作不愉快，且債下150萬元賭債，飽受困擾。事發時有人趁妻女熟睡，突然用刀襲擊妻子（49歲）致左後腦受傷，16歲長女驚醒護母，左手腕左前額刀傷，12歲細女沒有受傷。3母女奪命逃出向同層鄰居求救暫避，未幾單位冒出濃煙，消防到場發現男户主燒焦的屍體。

大廈地下大堂遺下染血白布。（黃學潤攝）

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事發於今日（20日）上午7時19分，警方接報黃大仙東頭邨貴東樓7樓一個單位起火，現場傳出爆炸聲，玻璃窗碎裂飛散落樓。大批救援人員趕至，在起火單位找到一具男性焦屍，另外尋獲3母女，其中母親頭和右手割傷流血、長女頭和手傷，頸部染滿鮮血、幼女赤腳未見表面傷痕。火警於7時47分救熄，大廈另有3名女住戶吸入濃煙不適送院。

傷者送院情況