黃大仙東頭邨火警｜消防：現場有助燃劑　火警起因有可疑

黃大仙東頭邨貴東樓7樓一個單位，今晨發生火警，姓王（49歲）男戶主被發現倒斃屋內成焦屍，同齡妻子及16歲長女有刀傷，連同12歲幼女一併送院。消防交代案情稱，現場有助燃劑，火警蔓延速度不尋常，認為起因有可疑。警方指，肇事家庭沒有家暴記錄，正調查事件是否與債務有關。



消防處高級消防隊長蔡永耀稱，消防處於上午7時19分接報東頭邨貴東樓一個單位發生火警，消防員於5分鐘後到達現場，並於7時47分將火救熄。行動中出動63名消防員及28名救護員，2條喉及1隊煙帽隊。火場面積6米乘5米，疏散共30人，在單位內發現一具男性燒焦的屍體，另外6人受傷或受驚。由於現場發現有助燃劑，火勢蔓延不尋常，火警起因有可疑，已交由警方跟進。蔡指出，現場並無人墮樓，亦未曾發生爆炸。

蔡永耀指灌救期間發現所有消防裝置正常使用，警鐘有鳴響，全部處於有效操作狀態。

高級救護主任梁頴補充，火警中出動8部救護車、1架輔助醫療裝備車、1架快速應變急救車，及1架流動傷者醫療車。兩名傷者（女戶主及長女）傷勢嚴重，都是頭和手受傷，另外4人吸入濃煙不適和受驚，現場有一具燒焦致無法辨認的屍體。

黃大仙警區署理總督察(行動)郭俊希（右）、消防處高級消防隊長蔡永耀（中）及高級救護主任梁頴遜在場簡報案情。（黃學潤攝）

黃大仙分區助理指揮官（行動）署理總督察郭俊希表示，今日上午約7時20分，警方接獲市民報案稱東頭邨貴東樓7樓一個單位發生火警，並表示有人受刀傷。警方到場尋獲3母女，包括49歲母親女戶主，其左後腦有刀傷；16歲長女左手腕及左前額有刀傷；12歲幼女無受傷，她們都沒有生命危險，現於伊利沙伯醫院接受治療。初步調查得知，較早前起火單位男戶主曾揮刀傷及妻子及其女兒，其後3母女趁機離開單位，之後不久該單位睡房起火。現時警方在單位內找到一具屍體，身份有待確認。

郭俊希續稱，警方會進一步調查，以確定起火及傷者受傷的過程。他強調此為單一事件，暫時相信由家庭糾紛引起，並無證據顯示案件涉及其他人士，案件已轉介社會福利署跟進。案件列火警及傷人處理，由黃大仙區重案組繼續調查。

郭又指，肇事家庭沒有家暴記錄，正調查是否與男戶主的債務有關。而事發前男女戶主沒有任何爭執，至於現場助燃劑的成份仍有待調查。由於焦屍身份未能確認，火警後警方登記出入大廈居民的資料，並搜查隨身物品，是以確保是否有在逃人士。

大廈地下大堂遺下染血白布。（黃學潤攝）

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傷者送院情況