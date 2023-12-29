疑學業問題爭執　屯門中四生遇襲頭頸受刀傷　涉案母親墮樓亡

屯門發生倫常命案。28日晚上11時許，湖景邨湖畔樓一個單位，據報一名青年懷疑遇到襲擊，頭及頸部受傷。涉嫌施襲的女子，事後衝出涉案單位，走上一層樓後再墮樓昏迷。救護員接報趕至，先後將兩名男女事主送院搶救，惟墮樓女子最終不治；而遇襲男子則清醒。警方正封鎖現場調查事件，大批警員登樓逐家逐戶查問。重案組介入調查；政府化驗師亦已到場蒐證。

據知男傷者年約17歲，就讀中四，涉嫌施襲女子則55歲，兩人為母子關係。消息稱，涉事單位為母子兩人同住，事發前，母子兩人疑因學業問題起爭執，期間有人用刀及鎚仔，向兒子施襲，導致其頭及頸部受傷。警方在現場起獲一個鎚仔及一把菜刀，相信為兇器。警方現將案件分別列作「傷人」及「有人從高處墮下」跟進。



警方封鎖涉案單位調查。(讀者提供圖片)

政府化驗師到場蒐證。(李家傑攝)

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