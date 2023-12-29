湖景邨倫常命案｜單親綜援家庭　疑管教壓力爆煲釀悲劇　街坊難過

屯門湖景邨湖畔樓倫常命案，55歲單親母親與17歲兒子因其學業問題爭執，疑以菜刀及鐵錘施襲後奪門離家，走到樓上走廊一躍而下。有街坊表示難過，指涉事家庭平日並沒有傳出爭吵聲，對事件感到難過和突然。



事發於昨日（28日）晚上11時21分，姓陳17歲青年報案稱遭母親持刀襲擊。救護員率先到場，替傷者包紮後安排送院。其時青年的母親不在家，隨後被發現由樓上一層走廊墮下，送院後證實不治。經初步調查，案件列作傷人及有人從高處墮下，交由屯門警區重案組跟進。警方在場檢獲錘和30厘米長的菜刀。

據了解，涉事家庭單親，領綜援，死者姓陳（55歲）是家庭主婦；據知陳婦對子女管教甚嚴，疑壓力爆煲導致慘劇。

涉事單位門外有小量血跡。（黃學潤攝）

《香港01》記者今早到湖畔樓了解，涉事單位的氣窗遭封住，單位外有小量血跡，通往樓上的梯間留有警方的封鎖線。街坊稱單位住有3人，包括事件中的母子和一名少女，其中少女甚少露面。一名街坊稱，事發時聽到有男子叫聲：「聽唔清楚，剩係講一句嘢，唔係（救命），唔知講咩，好大聲講一句嘢。」

另一位街坊嚴小姐稱，單位沒有傳出爭吵聲，「只聽到『砰砰聲』，但以往間中都有，所以無為意；同埋平時腳步聲都好重，噚日都係咁，只係時間長啲啫，爭吵聲就唔係好聽到。」嚴小姐續說，平時出入會跟女戶主打招呼。雖然並非經常，但對事件也感到難過和突然。

梯間有警方封鎖線。（黃學潤攝）

警方封鎖涉案單位調查。(讀者提供圖片)

重案組探員檢走懷疑兇器，包括一把30厘米菜刀及一個鐵錘。

政府化驗師到場蒐證。(李家傑攝)

重案組探員檢走懷疑兇器，包括一把30厘米菜刀及一個鐵錘。

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