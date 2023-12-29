湖景邨倫常命案｜專家籲衝突時可短暫離場　適時減壓尋求社工協助

屯門湖景邨湖畔樓倫常命案，55歲單親母親疑壓力爆煲，與17歲兒子因學業問題爭執期間，疑用菜刀及鐵錘施襲，最後墮樓身亡。有家庭及親子關係工作者稱，管教子女殊不簡單，必然勞心勞力，家長要懂得情緒管理和減壓，激烈爭吵時，可短暫離開現場，不要令情緒不斷升溫，更要適時尋求協助，切勿讓問題拖延，一發不可收拾。



家庭及親子教育工作者司徒漢明稱，管教子女並非簡單，雙方一定會有衝突，特別青春期的孩子難免反叛，更加激心，因此家長要有情緒管理和紓緩方法，在激烈的爭執中，要抽離現場。司徒說：「短暫離開，讓腦袋放空，不要讓情緒不斷升溫，以免失常傷害自己傷害對方。」

涉事單位門外有小量血跡。（黃學潤攝）

另外也要尋求協助，找朋友或相關機構傾吐內心的不快。他認為「分享快樂可令快樂加倍、分享痛若可令痛苦減半」不要令怨氣增加，問題拖延積壓，可能會爆煲。

他建議家長推前管教工作「做好防風」，「兩、三歲開始積極管教，到升中，否則細個放任放縱，惡習成形便錯失管教的黃金時間」，他倡議「先緊後鬆」，而且要增加子女的抗壓能力、面對問題的能力。

警方封鎖涉案單位調查。(讀者提供圖片)

基督教家庭服務中心恬寧居高級經理譚秋賢對事件感到可惜，她亦認為無論親子或夫婦，如有激烈的衝突也適宜暫時分開，「冷靜吓，離開現場」，甚至尋求住宿服務，再找專業人士傾訴。

譚相信，事件中的單親媽媽，領綜援獨力養大子女，壓力一定不小 。同類的情況下，家長要及早紓緩壓力，尋求社工介入。現時全港各區也有綜合家庭服務中心，由不同的非牟利機構營運。其中基督教家庭服務中心恬寧居，有24小時熱線2381 3311，可即時評估狀況提供協助。

重案組探員檢走懷疑兇器，包括一把30厘米菜刀及一個鐵錘。

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社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

基督教家庭服務中心恬寧居24小時熱線：2381 3311（https://serenecourt.cfsc.org.hk）