柳俊江離世｜家人社交網站追憶：柳爺從來是一個努力、善良的人

前「新聞王子」柳俊江日前（5日）在大埔黃宜坳住所燒炭輕生，終年42歲。柳俊江家人在他的社交網站發帖追憶：「柳爺從來是一個這麼努力，善良，充滿活力和正能量的人。」指親朋好友對於柳選擇離開唯有悲痛接受，希望大眾給予他家屬和身邊人空間和寧靜，面對這艱難的時刻。



帖文全文：

致所有愛護柳俊江的朋友

Ryan ，我們的柳爺，在1月4日離開了大家。這是一個極度難過而沉重的消息 ，尤其柳爺從來是一個這麼努力，善良，充滿活力和正能量的人，選擇離開，我們可以想像他内心經歷的掙扎和痛苦。作為愛護他的家人和好友，我們唯有悲痛接受，並盡力保護大家，對任何報道將不作回應。我們決定以最低調方式舉行告別儀式，在平靜的氣氛中完成後事。

請大家給予他家屬和身邊人空間和寧靜，面對這艱難的時刻。

如果柳爺的離開引起任何人情緒上的困擾，請緊記尋找專業人士協助，或者讓身邊人理解你的情緒。大家互相關心，讓別人知道你並不孤單。

生命寶貴，我們相信柳爺尚有壯志未酬，請各位好好生活，為未及目標跑下去。

柳俊江家人

柳俊江離世，其家人在社交網站追憶：「柳爺從來是一個努力、善良的人。」

家屬到殮房認屍



今（8日）早9時許，柳俊江的雙親與柳的女友、前妻及其他親友一行十多人，到富山公眾殮房認屍，期間眾人神情哀傷，不發一言，逗留一個多小時離開。

警方1月5日下午3時33分接獲42歲姓柳男事主的友人報案，指柳在黃宜坳一村屋內反鎖房門，擔心其安危。消防到場破門，發現柳倒臥在地上，旁邊有一盤燒過的炭，他當場被救護員證實死亡，死因有待驗屍後確認。警方於現場並無發現遺書。

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