屯門輕鐵巴士7天爆9竊案均針對女性　內地雙賊涉盜$4.6萬財物被捕

屯門區近期扒竊案猖獗，警方本月在7天內接獲9宗報案，稱在屯門區乘搭輕鐵及巴士期間被盜走財物，損失總值4.6萬元。人員調查後昨日（11日）以「盜竊」罪拘捕兩名年齡分別為31及55歲的內地男子，並在其中一人身上搜出部分贓物。警方相信兩人與本月5至11日期間9宗「扒竊」及「盜竊」案有關，他們會於繁忙時間，在車站或公共交通工具內針對女性下手，並利用盜走的現金或信用卡到附近購物，但暫無情報顯示兩人與屢次在港犯案的內地賊黨「韋家幫」有關。



警方昨日（11日）在鍾屋村輕鐵站附近拘捕兩名疑犯，並在其中一人身上搜出部分贓物。（王譯揚攝）

屯門警區重案組第二隊主管督察胡諾軒指，警方本月5至11日期間接獲多宗報案，受害人報稱在屯門區乘搭輕鐵及巴士時，被人打開書包或手袋、並偷走袋內的財物如銀包、現金及信用卡等，損失共值約4.6萬元。屯門警區刑事部隨即聯同屯門及青山分區特遣隊展開調查和分析，翻查大量閉路電視後，鎖定兩名中國籍男子，並於區內多個高危地點進行針對性部署。

胡續稱，探員昨日早上約7時發現兩名疑犯在杯渡輕鐵站徘徊，人員見時機成熟即尾隨兩人，並在鍾屋村輕鐵站附近將他們拘捕，同時在其中一名疑犯身上搜出部分與案件有關的贓物。兩名被捕人分別是31歲及55歲的內地人，從廣西和杭州持雙程證來港，暫無情報顯示兩人與「韋家幫」有關。他們現正被警方扣查，案件交由屯門警區重案組第二隊跟進。

兩名疑犯涉及的9宗案件大多在輕鐵上發生，部分則在巴士上發生。（王譯揚攝）

屯門警區情報組主管高級督察郭皓靈表示，兩名疑犯採用「機會主義」手法，在繁忙時段的車站或公共交通工具內，趁人多擠迫向單獨乘車的女士下手，於受害人不備時打開其書包或手袋及偷取財物，再用盜取的現金或信用卡到附近商戶購物。據悉，今次9名受害人全部都是女性，當中兩人事發與兒童一同乘車；部分人案發時可能因戴着耳機，令安全意識降低，讓賊人有機可乘。

警方指兩名疑犯採用「機會主義」手法，在繁忙時段的車站或公共交通工具內，趁人多擠迫向單獨乘車的女士下手。（王譯揚攝）

她重申任何人如觸犯《盜竊罪條例》中的「盜竊罪」，最高可被判處監禁10年，呼籲市民勿因一時貪心而以身試法，又強調市民乘搭公共交通工具時應保管好自己的財物，考慮將手袋或書包放在身前，以防止犯人有機可乘；平時如有戴耳機聽音樂的習慣，可考慮只戴一邊的耳機以保持警覺；如不幸有財物被盜或遺失，應立即報警求助及即時停用相關電子支付服務。她亦提醒商店負責人，顧客購物付款時可多加留意付款工具持有人的資料，例如信用卡上的姓名，強調舉報可能是協助警方破案的重要線索。

胡諾軒（右）指兩名疑犯從廣西和杭州持雙程證來港，正被警方扣查；郭皓靈（左）呼籲市民乘搭公共交通工具時，應考慮將手袋或書包放在身前，以防止犯人有機可乘。（王譯揚攝）

另外，屯門警區將於本月29日至下月3日期間，舉行為期一星期的「防罪周」，針對區內不同罪案趨勢進行多方位宣傳，冀提升居民防罪及防騙意識。