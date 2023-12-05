偷嘢！中學生屯門搭輕鐵被偷銀包　及時喝止無損失　小偷1招甩身

屯門街坊注意！有港爸於網上發文指出，就讀中學的兒子上月26日於屯門乘輕鐵614線到達杯渡站時，被一名操普通話的男子偷銀包，幸兒子及時察覺，大叫「偷嘢」喝止。港爸指，小偷逃走時跌了兒子的銀包在地上，兒子未有損失，但由於小偷逃走得快，未能當場抓着。不少網民看過帖文也直指猖狂，紛紛勸港爸帶同兒子報警備案。



有港爸於網上發文指出，就讀中學的兒子周日（26日）於屯門乘輕鐵614線到達杯渡站時，被一名操普通話的男子偷銀包。（示意圖／GettyImages）

「大家小心！」該港爸於fb群組「真.屯門友」發文提醒街坊，指兒子11月26日於屯門乘輕鐵614線前往嫲嫲家，下午約1時20分到達杯渡站時，被一名操普通話的男子偷銀包，幸好兒子及時察覺，大叫「偷嘢」，惟事發突然「無人幫手」。

小偷見事敗立即逃走，港爸轉述兒子所說，「條友仔走得很快，本來他（穿）羽絨衫，之後除了衫，在人群裏不見」，未能當場抓着。而小偷逃走期間，跌了兒子的銀包在地上，兒子最終未有財物損失。

有網民指出，「應該要報警及同車長講，而家輕鐵有CCTV㗎，希望有錄到個X街樣」。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，有人批評小偷「小朋友銀包都攞」、「小朋友財物都偷，係咪癲咗，離晒譜，小朋友有無嚇親呀？」、「嘩⋯⋯咁猖狂，多謝提醒，我都同我小朋友小心啲先」。港爸回應指兒子就讀中學，猜想小偷可能覺得兒子銀包內「應該有一百幾十」。

有網民指責車上其他乘客未有出手相助，「唔係嘛，無人幫拖」，港爸則猜想「可能事發太突然」。另有網民認為港爸應帶兒子報警備案，「應該要報警及同車長講，而家輕鐵有CCTV㗎，希望有錄到個X街樣」，港爸說當時「仔仔沒有想太多，拿回銀包已經很幸運」，並表示已吩咐兒子翌日前往港鐵客務中心反映事件。