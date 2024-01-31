康翠臺電錶房爆炸｜約100戶仍停電　管理公司：希望今晚恢復

柴灣康翠臺第6座地下電錶房前日（29日）爆炸，電錶房的鋼門也被炸飛約10米，兩名工人拋飛受傷。事故令全幢6座一度停電停水。經過兩日搶修，食水已恢復供應，但仍有三分之一單位，即100戶尚未恢復供電。管理公司表示，希望今晚可全面復電。



負責管理康翠臺的富城物業管理有限公司，職員稱，大廈公用電力，包括電梯和走廊電燈已經正常運作；惟300個單位中，仍有100個未有電，港燈人員仍在處理中，希望今日傍晚後恢復；而食水已恢復供應。

維修人員今日繼續在康翠臺搶修。（黃偉民攝）

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昨天（30日）搶修情況



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康翠臺第6座一度停水停電，整座大廈漆黑一片。（資料圖片/陳浩然攝）

港燈早前回覆《香港01》查詢時表示，在相關事故發生期間，港燈的供電和電力設施維持正常，但由於康翠臺6座電掣房因事故而受損，港燈工程人員、屋苑管理處及消防人員初步檢查後，基於安全考慮，暫時停止對上址的電力供應，故屋苑第6座變電站暫時無電。屋苑已安排電工搶修，港燈會待客戶維修工程完成及確認安全後，盡快恢復供電。

機電工程署回覆《香港01》查詢表示，涉事電掣房內的固定電力裝置並沒有故障，署方正調查事故是否涉及氣體。機電署已聯繫該大廈的電力承辦商和氣體供應公司進行檢查，並盡快恢復大廈電力及氣體供應。

機電署職員在場調查。（資料圖片/陳浩然攝）

柴灣康翠臺保安報案指，電錶房發生爆炸，大門亦被炸出路面。

事發在周一下午1時35分，康翠臺保安報案指電錶房爆炸並冒出濃煙，兩名分別姓袁（35歲）及姓白（36歲）男工人當時正在鑽牆及燒焊，二人均面部燒傷，其中袁男腳部亦燒傷、白男手部同樣燒傷，清醒送東區醫院救治。電錶房的大門被炸至扭曲變形，飛至約10米外的路面。