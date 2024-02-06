機場奪命意外｜60歲拖車司機　涉嫌危險駕駛被捕

機場西停機坪今日（6日）凌晨發生罕見致命意外，一名來自約旦的34歲男工人倒斃滑行道上。根據《機場管理局附例》，警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕涉事60歲拖車司機。



警方稱，現正調查今日（6日）凌晨在機場發生的一宗致命交通意外，意外中一名34歲男子死亡。凌晨3時02分，警方接獲機場職員報案，指發現該名男子倒臥在滑行道上，懷疑他曾被載具撞倒。人員趕赴現場，傷者身體多處嚴重受傷，現場被證實死亡，經初步調查，相信他是一輛特別用途車輛的乘客，司機60歲姓冼；懷疑事主在拖運飛機期間意外跌出車輛並被飛機撞倒。

根據《香港法例》483A章《機場管理局附例》第48條（3）任何人因在限制區內危險駕駛車輛而導致他人死亡，即屬犯罪。警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡將司機拘捕，他現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人士如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，可致電3661 1346與調查人員聯絡。

大批救援人員及機場職員到達現場。(讀者提供圖片)

死者Mohammad，來自約旦，持有本港身份證，住東涌海堤灣畔。據稱，拖車司機駕駛拖車拖行一架大灣區航空的航機，死者坐在車尾位置，懷疑途中他跌落地面並被飛機輾過，當場斃命。

機管局回覆查詢稱，據現場了解，該名員工於拖車工作時懷疑未有扣上安全帶。警方正循交通意外方向調查事件成因，機管局將配合調查。《香港01》正向中國飛機服務有限公司查詢。

牽引車是用作拖動飛機到滑行道，圖為其中一款牽引車。（資料圖片）

大批機場人員及警員，封鎖現場調查。(李家傑攝)