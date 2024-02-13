何文田派錢風波｜夫婦爭執妻派走全副身家　保安：有人搶咗一疊錢

上周二（6日）年廿七晚上，何文田邨一名姓莫男子在網上發文求助，指與妻子爭執後，妻子將51萬元「畢生積蓄」派街坊，冀有心人歸還。大廈保安員吳先生憶述有街坊十分猖狂，「有人直頭搶咗一疊（錢）之後走咗去！」他慨嘆窮苦人士應不會「還錢」，只能寄望好心人歸還，「人心難測呀！」消息稱，女事主患有情緒病，昨日（12日）亦曾扔「銀仔」落街；今午（13日）亦疑病發，丈夫報警將其送院。



大廈保安吳先生受訪時表示，如果自己執到錢一定會還給夫婦二人。

姓吳保安員受訪時表示，事發當日因要「湊孫仔」上學，未有目擊「派錢」經過，只聽聞有人大派50萬現金，僅剩數千元，其丈夫驚悉事件立即落樓將其帶走。被問及會否有街坊交還現金時，吳生直言：「如果我執到實畀返佢！嗰幾廿萬好似要嚟擺酒、裝修，而家過年得返幾千蚊，仲要生活㗎嘛‥‥‥好心嗰啲市民就會畀返（錢）佢嘅，多少都有嘅，但一般窮嘅家庭都唔會畀㗎啦，人心難測呀！」

吳續稱，涉事女子是派錢而非扔錢，且聽說有街坊十分猖狂，「我聽講有人直頭係佢（女事主）手上搶咗一疊（錢）之後走咗去！」吳先生又指，昨日（12日）有人亦曾扔「銀仔」落街，有街坊就地檢獲數十元，但不清楚由那裡扔下。他又指，從新聞報道得知涉事夫婦曾爭吵，「本身個女人心情都唔係幾好㗎啦。」

事件男主角莫先生今早（13日）曾向《香港01》透露，網上發文至今5日，已有數名街坊聯絡他，並歸還約4萬港元。他憶述，妻子於當日早上9時許，在景文樓大堂、對開空地及何文田堂長者鄰舍中心外派錢，20分鐘內派了20萬日圓（約1萬港元）、50萬港元及500美金（約4,000港元），總數約51萬元。莫生指自己「依家窮到戶口得返幾千，仲要未還卡數」，冀望「如果有街坊攞咗，唔使畀晒，畀到一部分已經感激萬分。」

莫生在網上發文求助，盼街坊可歸還款項。

莫男亦提到該筆錢為他「畢生積蓄」、「儲咗好耐」，原希望積蓄是供未來不時之需，包括用作擺酒、裝修及將來養肯小孩，亦「包括準備去旅行用的日本円，準備新年包好嘅利市錢等」。莫生無奈指：「心情當然唔好」，唯有「呢幾年努力儲返」。

莫生指妻子於翌日（7日）早上拿取莫生放在家中的「畢生積蓄」，到何文田邨景文樓樓下派發，一亳不剩。（黃偉民攝）

▼莫生與岳母對話截圖

