山寨舞獅柴灣逗利市被捕　商戶曾派$10利市︰節慶嘢唔覺係行乞

農曆新年假期期間，有人扮演「金獅」向不同地區的商戶逗利市，其中一名來自四川的唐姓51歲男子昨日（15日）在柴灣怡泰街被警方以涉嫌「無許可證而在公眾地方舞獅」拘捕。《香港01》今日（16日）訪問怡泰街一帶的商戶時，有商戶承認曾經給利市予「金獅」，但認為舞獅屬節慶禮儀，「都要畀利市」，不認為對方在行乞。



有網民昨日（15日）拍攝到金獅到柴灣逗利市。

不願出鏡的陳小姐在怡泰街租用了一個舖位，由年初一（10日）起至今開檔售賣玉石和佛具等物品。她憶述當日只有「金獅」到場並在門外舞獅，由於當時店內有其他客人，遂給了10元利市打發對方離開。她不認為對方舞獅是在行乞，「始終係節慶禮儀嘢，又講咗『恭喜發財』，都要畀番利市佢嘅」，但對警方拘捕「金獅」沒特別意見，「如果真係有理據嘅話咪拉囉，唔會特別反對。」

附近一個菜檔的負責人則承認「金獅」曾經上門，但忘記了確實日子，店內閉路電視亦沒拍到，又稱當時自己在做生意所以沒理會，但認為這屬喜慶事，可以接受。

▼ 較早前報道情況 ▼



「金獅」最早在本周日（11日）大年初二時於旺角上海街一帶出沒，當時「金獅」身旁有一名男子敲鑼打鼓向不同商戶「逗利市」，其後有網民亦發現「金獅」乘港鐵遊走港九新界多區，至昨日警方終在柴灣怡泰街截獲帶備鑼和木棍的「金獅」，調查後將其拘捕。