旺角圍毆司機｜撻朵兜錘窩面打人3男落網　父子分屬兩黑幫同被捕

旺角周一（19日）凌晨發生圍毆案，一名男司機在旺角道與數名男子因過馬路問題爭執，其間遭對方圍毆，甚至被人「兜錘窩面」兼「起飛腳」襲擊，警方先後拘捕三名涉案男子，涉嫌自稱三合會成員、傷人及刑事毀壞。據了解，其中2名被捕男子有「和安樂（水房）」黑幫背景，分別是46歲賴姓男子，綽號「無良偉」；以及43歲尹姓男子暱稱「肥光」。而另一名17歲被捕男子姓尹，屬「新義安」的成員，他是「肥光」的兒子。而肥光正是案發時亂過馬路的男子，為無良偉的手下。



消息指，事發時被捕三男與男司機爭執時，曾自稱三合會成員，多次襲擊司機頭部，又踢其座駕，其後逕自離開。惟肥光與無良偉翌日（20日）在律師陪同下向警方自首。警方經調查後，發現其中一名涉案男子是肥光的兒子，昨日（21日）將其拘捕。



被捕43歲姓尹男子鎖上手銬由警員押走。（警方提供）

警方19日凌晨接獲一名30歲姓李男子報案，指駕駛一輛私家車途經旺角道期間，一名男子懷疑不守交通規則過馬路，報案人停車並與該名過路男子爭執，其間該名男子懷疑自稱三合會成員，其後另外3名男子上前，聯同過路男子懷疑以手腳襲擊報案人及毀壞其私家車，4名施襲男子其後逃去。旺角警區反三合會行動組人員調查後，事後在旺角拘捕涉案43歲姓尹及46歲姓賴本地男子。據了解，尹男是被指亂過馬路的人。

其中一名cap帽男及金毛漢連環出拳攻擊。（網上影片截圖）

事發片段在網上流傳，見到一輛白色私家車停泊在旺角道近通菜街，最少3名惡煞包圍1名白衫男，將其逼至車身。其中1名cap帽男及金毛漢，連環出拳攻擊白衫男頭面，不斷「爆粗」，金毛漢更多次「兜錘窩面」兼「起飛腳」。其間，另1名黑衫男亦加入戰團一拳打頭，白衫男登時跌到地上，全程毫無還擊之力，一直只能以手掩頭。當中有人更一度持地拖企圖施襲，但被同伴制止。施襲者其後兇神惡煞橫行馬路，捱打男子見狀伺機登上座駕，駕車逃至花園街36號對開報案，他面部受傷，被送往廣華醫院治理。

金毛漢又一度出手打落白衫男座駕的擋風玻璃。（網上影片截圖）