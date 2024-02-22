旺角圍毆司機｜17歲仔押返廣福邨搜查　警：絕不容許暴力事件發生

旺角周一（19日）凌晨發生圍毆案，一名男司機在旺角道因過馬路問題被數男拳打腳踼，「兜錘窩面」兼「起飛腳」襲擊。反黑組拘捕3名男子，包括一對父子，今午（22日）將被捕17歲少年押返大埔廣福邨住所搜查，並交代案情；警方重申，絕不容許街頭暴力事件在香港發生。據了解， 3名被捕男子均有黑社會背景，其中兩人屬「和安樂（水房）」，分別是46歲賴姓男子，綽號「無良偉」及43歲尹姓男子，暱稱「肥光」；17歲被捕少年則屬「新義安」成員，是「肥光」兒子。



17歲被捕少年被警方押返大埔廣福邨住所搜查，逗留約15分鐘後離去。（羅日昇攝）

旺角警區反三合會行動組第一隊高級督察岑勁安交代案情表示，周一（19日）凌晨1時許，受害人駕駛私家車駛經旺角道往港鐵旺角東站方向時，一名男子突然橫過馬路，受害人遂緊急剎車，雙方隨後發生爭執。其間，另外3名男子加入，過程中有人聲稱自己為三合會成員，向受害人拳打腳踢及毀壞其私家車，事後受害人駕駛私家車離開並報案，4名疑犯則離開現場。

岑續稱，經旺角警區反黑組深入調查後，已於案發後一連兩日先後拘捕3名男子（17至46歲），其中兩人為父子關係，涉嫌自稱三合會成員、傷人及刑事毀壞。當中兩名男子已獲准保釋候查，需在3月下旬向警方報到，另外被捕的17歲少年正被扣查，警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，絕不容許街頭暴力事件在香港發生，亦會不遺餘力打擊一切與黑社會有關的罪行，岑勁安指本次迅速的拘捕行動，證明警隊有絕對的能力及信心去付諸實行，於未來日子，警隊亦會不定時進行各類型情報主導行動打擊三合會社團。

旺角警區反三合會行動組第一隊高級督察岑勁安交代案情。（羅日昇攝）

其中一名cap帽男及金毛漢連環出拳攻擊。（網上影片截圖）

事發片段日前在網上流傳，見到一輛白色私家車停泊在旺角道近通菜街，最少3名惡煞包圍1名白衫男，將其逼至車身。其中1名cap帽男及金毛漢，連環出拳攻擊白衫男頭面，不斷「爆粗」，金毛漢更多次「兜錘窩面」兼「起飛腳」。其間，另1名黑衫男亦加入戰團一拳打頭，白衫男登時跌到地上，全程毫無還擊之力，一直只能以手掩頭。當中有人更一度持地拖企圖施襲，但被同伴制止。施襲者其後兇神惡煞橫行馬路，捱打男子見狀伺機登上座駕，駕車逃至花園街36號對開報案，他面部受傷，被送往廣華醫院治理。

金毛漢又一度出手打落白衫男座駕的擋風玻璃。（網上影片截圖）