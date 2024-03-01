旺角涉賣貓狗肉│網上貼食物相作招徠　以越南文標注：烤狗肉

旺角上海街近快富街一唐樓單位，疑有人賣貓狗肉作食物，漁護署、食環署及警方於昨日（2月29日）中午展開聯合行動，在上址單位檢獲35公斤懷疑貓狗肉，消息稱有5人被捕。據了解，涉案人士均為越南籍人士。

《香港01》於社交媒體facebook發現，與其中一名被捕人同名的一個帳戶，曾於今年1月時張貼多張食物照片及煮食片段，部份照片上附有以越南文標注的菜式名稱，以及其電話號碼。

在眾多照片當中，有數張照片的標注寫上「thịt chó chặt」及「thịt chó quay」。以Google翻譯軟件直譯後，得出「狗肉切碎」及「烤狗肉」等字眼。其中「狗肉切碎」圖片由多張相片組成，當中可見有懷疑全隻已烤熟的狗隻；其他圖片則為切件的肉類，但未能識別是何款肉類。除了「狗肉」外，該批圖片及片段亦有不少越南美食，包括豬肉、扎肉、牛肉、雞鴨、蝦蟹海鮮等等菜式。

同時，該帖文中亦附有10多張越南文的菜單，但並無標示貓肉或狗肉等食物。



該帖文附圖寫上thịt chó chặt，以翻譯軟件得出中文為「狗肉切碎」。(網上圖片)

該帖文附圖寫上thịt chó chặt，以翻譯軟件得出中文為「狗肉切碎」。(google翻譯圖片)

該帖文附圖寫上thịt chó quay，以翻譯軟件得出中文為「烤狗肉」。(網上圖片)

該帖文附圖寫上thịt chó quay，以翻譯軟件得出中文為「烤狗肉」。(網上圖片)

該帳號於昨日（29日）上午10時左右，仍在發佈新的美食照及片段。此外，根據其中一個帖文的店舖圖片，可見涉事店舖與是次執法人員聯合行動的位置，屬同一大廈及樓層。