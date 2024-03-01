塘尾道火｜警鐘、應急照明疑沒啟動　消防揭無有效年檢證書將執法

旺角塘尾道長輝大廈今日（1日）清晨發生火警，共7人送院，當中一人被救出時昏迷、送院後情況危殆。消防於記者會上指有火警鐘懷疑未有啟動，亦有居民稱照明系統失靈，要摸黑逃生。消防處回覆《香港01》查詢時表示，大廈火警警報系統懷疑在火警期間未能有效操作，根據該處紀錄，處方未有收到涉事大廈委聘的註冊消防裝置承辦商所發出的「消防裝置關閉通知書」； 火警後消防設施監督課人員到場調查，亦發現大廈消防裝置及設備並未持有有效的年檢證書，且不在有效操作狀態，包括火警警報系統、應急照明系統及出口指示牌。消防處會根據香港法例第95B章《消防（裝置及設備）規例》，向涉事者作出執法行動。現場消息稱，大廈正向消防處申請進行消防安全改善工程，但圖則尚未獲批准。



消防員將昏迷男子抬落樓。(李家傑攝)

火警發生在今日清晨6時06分，長輝大廈10樓一個由慈善機構「同路舍」租用、提供予無家者居住的單位，懷疑客廳電器起火肇禍，消防到場救出3男4女，其中一名56歲姓劉男子昏迷，被送往廣華醫院搶救，之後轉送東區醫院救治，情況危殆；其餘6人（34至78歲）分別清醒被送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理，當中一名男子帶同其17個月大女兒一同到醫院。

消防為昏迷事主戴上氧氣面罩，隨後送院。(黃偉民攝)

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根據香港法例第95B章《消防（裝置及設備）規例》第8條，擁有裝置在任何處所內的任何消防裝置或設備的人，包括處所的擁有人或佔用人，須保持該等消防裝置或設備時刻在有效操作狀態，及每12個月由一名註冊承辦商檢查該等消防裝置或設備至少一次。任何人違反此條文，一經定罪，最高可處罰第5級罰款，即港幣5萬元。

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同時，根據消防處紀錄，長輝大廈是一幢綜合用途樓宇，並受《消防安全（建築物）條例》（第572章）（《條例》）所監管。《條例》於2007年7月1日生效，規定於1987年3月1日或之前建成或首次呈交建築圖則作審批的綜合及住用用途樓宇，必須提升至切合現代標準的消防安全水平。《條例》的執行當局為屋宇署署長及消防處處長。兩個部門會分別就所規管的樓宇消防安全措施，向業主及／或佔用人發出消防安全指示，指明須進行的消防安全改善工程。