勵德邨奪命火│起火單位熏黑門框變形　鄰居慌忙用手揞鼻走火警

港島大坑勵德邨邨榮樓昨晚（3月3日）發生火警，起火單位內有一具焦屍，相信死者為有吸煙習慣年邁男戶主，單位以往發生過煙頭燒着梳化意外。《香港01》記者今日重返現場，涉事單位一片熏黑，露台門框燒至變形，鐵閘相信是救火時被撬開，單位及走廊污水遍地。有同層住戶受訪，憶述走火警驚險情況，指當時濃煙罩走廊，隨即叫醒丈夫逃生，連鎖匙及毛巾等隨身物品也未及攜帶，用手「就咁揞住行（走火警）」。



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警方昨（3日）晚上9時57分接獲多人報案，指勵德邨邨榮樓一單位懷疑發生火警。人員接報到場，消防將火救熄。人員其後發現，一名姓郭男子（87歲）倒臥於上址一單位睡房，於現場被證實死亡，死因有待驗屍後確定。經初步調查，懷疑單位內有未熄滅的煙頭意外點燃雜物引起火警。事件中有約75名住戶自行疏散到安全位置，包括30男、42女及3名嬰兒。

有鄰居表示涉事單位有數人居住。居於同層的陳太接受訪問，指於上址居住3年，與鄰居並不相熟，不清楚死者是否有吸煙習慣。對於昨晚的火警事故，她則指「畀佢嚇到傻呀」，當時有人大聲敲門指火燭，陳太立即將熟睡中的丈夫叫醒，丈夫欲著褲後才走火警，陳太則指「唔好著啦快啲走呀，為救命先呀」，丈夫終穿著睡覺的短褲走火警。她形容其他走火警的住戶都「心慌慌」，走廊被濃煙濃罩，鎖匙及毛巾等隨身物品也未及攜帶，用手「就咁揞住行（走火警）」，最終吸入少量濃煙。

現場消息稱，死者與其孻仔同住。事發時，死者獨自一人在家，其兒子仍未返家，事後接獲救援人員的噩耗，立即趕返寓所，協助調查。死者生前有吸煙習慣，早年曾中風，行動不便。消防於涉事單位的床上，發現死者遺體，初步不排除有人在床上吸煙，煙頭未熄燒着傢俱引致火災。據知，該單位較早時亦發生過煙頭燒着梳化意外，當時及時發現，未有釀成巨禍。經初步調查後，消防認為起火原因無可疑，死者遺體舁送殮房，作進一步調查及解剖等。