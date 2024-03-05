九龍城廣場墮樓｜父死子命危　和諧之家感難過：兒童非父母財產

九龍城廣場昨晚（4日）發生的倫常企圖謀殺案及自殺案，58歲狠父疑因爛賭欠債，在商場天台停車場將年僅7歲兒子掟落樓後，一躍而下身亡；男童則脾臟破裂、氣管受創，發高燒，性命垂危。和諧之家對慘劇深感難過和惋惜，並強調兒童並非父母、國家的財產，享有生存權，勸喻如遇困難，及早尋求專業人士的支援和協助。



7歲男童至今仍命危，昏迷留醫伊利沙伯醫院。（羅日昇攝）

和諧之家對慘劇深感難過和惋惜，會方強調兒童是獨立個體，並非父母、國家的財產或「不完整的人」；他們與其他人一樣，有同等價值，享有生存權、發展權和受保護權，而身為父母及家人，不應妄顧兒童的生命，並應時刻保護、愛惜、關顧子女，讓他們免受任何形式的虐待、疏忽照顧和剝削。

和諧之家勸喻，不管面對任何困境及難處，傷害家人及自己並不能解決問題，反而令問題進一步惡化。當事人可嘗試找身邊信任的親友傾訴、或及早尋求專業人士的支援和協助，積極面對和解決問題。

男童母親（白衣者）在醫院守候，有社工（黑衣者）在旁陪伴。（梁偉權攝）

和諧之家致力於預防及處理家庭暴力的工作、為伴侶、夫婦、父母和兒童提供適切的服務，讓女士、男士及兒童免受虐待和傷害。會方設有熱線讓有需要人士致電求助。如遇家庭或情緒問題困擾，可致電尋求協助：

和諧之家電話輔導熱線

24小時婦女求助熱線：2522 0434

MAN (男士) 熱線：2295 1386

小白兒童熱線：2751 8822

會方另設WhatsApp，讓求助者不用露面亦與專業社工和輔導員聯絡

受家庭 / 婚姻 / 經濟問題困擾人士WhatsApp：5729 3594

男士WhatsApp：6418 3405

兒童及家長情緒支援 WhatsApp：6515 8822

▼ 九龍城廣場父子墮樓案發後現場情況 ▼



警方在場調查。（林振華攝）

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求助網站和熱線：

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「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288