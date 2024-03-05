九龍城廣場墮樓｜父死子命危 和諧之家感難過：兒童非父母財產
九龍城廣場昨晚（4日）發生的倫常企圖謀殺案及自殺案，58歲狠父疑因爛賭欠債，在商場天台停車場將年僅7歲兒子掟落樓後，一躍而下身亡；男童則脾臟破裂、氣管受創，發高燒，性命垂危。和諧之家對慘劇深感難過和惋惜，並強調兒童並非父母、國家的財產，享有生存權，勸喻如遇困難，及早尋求專業人士的支援和協助。
和諧之家對慘劇深感難過和惋惜，會方強調兒童是獨立個體，並非父母、國家的財產或「不完整的人」；他們與其他人一樣，有同等價值，享有生存權、發展權和受保護權，而身為父母及家人，不應妄顧兒童的生命，並應時刻保護、愛惜、關顧子女，讓他們免受任何形式的虐待、疏忽照顧和剝削。
和諧之家勸喻，不管面對任何困境及難處，傷害家人及自己並不能解決問題，反而令問題進一步惡化。當事人可嘗試找身邊信任的親友傾訴、或及早尋求專業人士的支援和協助，積極面對和解決問題。
和諧之家致力於預防及處理家庭暴力的工作、為伴侶、夫婦、父母和兒童提供適切的服務，讓女士、男士及兒童免受虐待和傷害。會方設有熱線讓有需要人士致電求助。如遇家庭或情緒問題困擾，可致電尋求協助：
和諧之家電話輔導熱線
24小時婦女求助熱線：2522 0434
MAN (男士) 熱線：2295 1386
小白兒童熱線：2751 8822
會方另設WhatsApp，讓求助者不用露面亦與專業社工和輔導員聯絡
受家庭 / 婚姻 / 經濟問題困擾人士WhatsApp：5729 3594
男士WhatsApp：6418 3405
兒童及家長情緒支援 WhatsApp：6515 8822
▼ 九龍城廣場父子墮樓案發後現場情況 ▼
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288