【紋身idea】 英文經典語錄．為2019年訂下新目標

「I AM THE MASTER OF MY FATE, I AM THE CAPTAIN OF MY SOUL」這句子讓筆者想起美國知名電影導演史蒂芬·史匹柏(Steven Spieberg),其執導的作品包括《侏羅紀公園》、《大白鯊》、《E.T.外星人》和《侏羅紀公園》等。然而,原來他於求學期間被南加州大學電影藝術學院拒絕,但失望卻沒打沉他想成為導演的夢想,他為自己人生做主宰,為理想繼續努力。最後,他成功了,並獲得奧斯卡最佳導演獎。