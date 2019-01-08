【紋身idea】 英文經典語錄．為2019年訂下新目標

2019的來到意味著舊的一年已過去。新一年有新目標或期盼。倘若在新的開始時刺上一些鼓勵句子於身上也不失為好主意。自古以來，無論在文學作品、電影戲劇、音樂歌詞、一些名人金句等，相信總有一句會直入你心扉，如美國文學家愛默生（RALPH EMERSON）的金句「進步是今天的活動、明天的保證」。所謂「春不播，秋不收」，種下的好種子，必能在未來得到回報。若然閣下有意刺上一些英文勉勵話語，不妨參考一下⋯⋯

「I AM THE MASTER OF MY FATE, I AM THE CAPTAIN OF MY SOUL」這句子讓筆者想起美國知名電影導演史蒂芬·史匹柏（Steven Spieberg），其執導的作品包括《侏羅紀公園》、《大白鯊》、《E.T.外星人》和《侏羅紀公園》等。然而，原來他於求學期間被南加州大學電影藝術學院拒絕，但失望卻沒打沉他想成為導演的夢想，他為自己人生做主宰，為理想繼續努力。最後，他成功了，並獲得奧斯卡最佳導演獎。

「LAUGHTER IS TIMELESS, IMAGINATION HAS NO AGE, AND DREAMS ARE FOREVER」正正道出迪士尼創辦人WALT DISNEY追尋夢想之心。因其大膽的嘗試、創新的思維，使他創造了多部經典之作如《白雪公主》、《木偶奇遇記》等。

對筆者而言，最簡單但亦最為勉勵的非「NEVER GIVE UP」莫屬了。自出生以來，便要不斷學習，由學怎樣行走，之後上學，到社會打拼等過程，不可能一路以來都是順風順水的，唯有心中所堅持及初衷不變，便可達到自己的理想。

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