【有一種__人】第四週 有一種從不喜歡孤單一個的人 by葉子騫

有一種人，從不喜歡孤單一個，可惜偏偏孤獨一個，結果想盡辦法參加當時最多話題最多人參與的事情，走進去湊熱鬧跟熟悉（其實人家Sydney Mouse一點也不熟）的人拍個照放上網呃個like擦一擦存在感，用這種方法證明自己仍在呼吸，日子也沒有白過。

這一種人雖然分佈在不同的領域，卻擁有差不多的習性。只要將他們幾年的網上分享用縮略圖（thumbnail）的方法碌一碌，就會在短時間了解一個人，更可以看到以下的幾種東西：首先最多的一定是selfie，然後是依時間的每年每月出現在特定的地點和食物跟自己的selfie，然後是大型藝術展最當眼最有名氣的藝術品和自己的selfie、然後是遊行出發前跟大伙同類一起的selfie、還有地球各地大型文化活動手握入場卷和啤酒跟空洞表演台的selfie。人們可以見到很多的表面的自己，但卻見不到他自己本人。

因為他們對任何事的參與純粹是要曝光和避免落單，所以千萬別對這種人寄與厚望，通常有了他們的出現，事情只會變得更差，不要嘗試向他們指教參與活動背後的意義，更不要問他們相信甚麼支持甚麼，甚至更不應該問他們問題。他們掌握和可以回答的資料，其實是來自各大媒體的新聞報導、會場的場刊、還有一些意見領袖（KOL）的皮毛意見，一碰到比較深入需要思考的事情，他們只會視而不見，希望你會高抬貴手不要拆穿他們飽讀四書五經知書識禮散發著一股文藝除的形象。

有了他們，本來屬於行內人的trade show會變得像年宵嘉年華一樣墟冚，一年比一年多人，各大展商卻一年比一年辛苦，三催四請叫自拍的人不要用閃燈更不要用手碰那件比你條命甚至輪迴幾次還要貴的展品。有了他們，本來是想透過集會讓主流社會嘗試接納非主流聲音的機會，變成某些人自我表現真我的舞台⋯⋯來吧孩子，如果非主流還不首先放低身段正正經經的向大眾表示誠意找討論空間，那早已經覺得非主流存在有如眼中沙粒一樣不爽的主流，又怎會無情情接受招搖過市的你你你你還有一整個被你拖累的非主流呢？

了解自己，誠實地面對自己的重要，在於明白自己做每件事的出發點，從不喜歡孤單一個的人明明就有這樣明顯而純粹的念頭，卻一直不去承認自己，反而塗脂抹粉找一個更冠冕堂皇的藉口，結果只會傷了自己害了別人。呼吸其實就是我們存在的證明，人類一分鐘呼吸大約十八次，那只要數二萬五千九百二十次，就已經證明了你多活了一天；或者直接走到公園的石春路上來回跑，痛楚都會提醒你自己依然活著當下。大家都活了好些日子，是時候學會怎樣跟孤獨開心相處，要知道：孤獨是必然，寂寞卻是自找的。