相依為命父親同意未成年女兒紋身被前妻控告　律師：完全合法

「我要成功！我的夢想是成為一名幼兒工作者。當我長大，我要擁有自己的家庭、房子。」當時十六歲的Casey，眼神有火般對父親Brad Victory表示︰「我希望紋上一個捕夢網（Dreamcatcher，美國原住民文化中象徵好運，對青少年有重要意義）圖案，不斷提醒自己。」

Brad、Casey父女因為紋身而要上庭。 （網上圖片）

有其父必有其女。

Brad當時心想︰「我有紋身，所以更不能當偽君子。」根據新南威爾士州的法例，未成年人士需要得到父母或監護人的書面許可才能紋身。到女兒十六歲半時、即去年，Brad帶同Casey去到悉尼Picton Tattoos，她在小腿上紋上一個捕夢網，這是父親送給女兒的聖誕禮物，女兒興奮莫名，「紋身象徵著我渴望自己的未來！」

Casey小腿上「未成年」的捕夢網。 （網上圖片）

但幾個月後，Brad收到法庭傳票。

原來，他的前妻、即Casey的媽媽Nadeene Rae Rees採取法律行動，對Brad提出訴訟，指控他對女兒有「造成嚴重人身傷害的意圖」等罪名。

Brad說他沒有罪，「我會為Casey做任何事情，竭盡全力保護女兒和我所有孩子。他們對我來說意味著世界。」Casey力撐父親，「從第一日開始，我們父女就形影不離 (two peas in a pod)，他為我做盡一切、教我處事的方法。當我需要幫助時，他總是在我身邊。他是我的驕傲，是我所能要求的最好的父親。」

父女相依為命。（網上圖片）

其實，Casey已經三年沒有和媽媽說話。Brad補充︰「我認為她（前妻）不需要知道（女兒紋身的事），因為她與Casey沒有任何關係。在過去的三年，女兒一直與祖父母、我住在一起。」

Brad的代表律師Sam Macedone說︰「這在刑事法庭上根本不常見。這是前夫與前妻之間的事。提出刑事訴訟？一位父親同意其女兒紋身，這完全合法。」

最近，法院撤消了「造成嚴重人身傷害的意圖」的指控，不過，如果Brad被判「毆打造成實際身體傷害」的罪名，將面臨最高五年的監禁。

父女二人繼續戰鬥著。