多圖｜3位網紅美女甜美外表藏大面積紋身　性感身材配圖騰要追蹤

儘管「紋身」這項藝術行為在許多行業裡仍然被抗拒，但隨著社會風氣越來越開放，「紋身」也成為了不少人彰顯自我風格的做法，甚至將備具意義的圖騰刻畫在身上，藉此提醒著自己從一而終的信念。



而隨著潮流的邁進，不論是精緻小巧、抑或逗趣可愛的圖樣皆同樣被許多女性所採納，紛紛為其身體點綴不一樣的裝飾，但倘若面對上「外表格外動人」，卻有著滿手精緻圖騰的女生時，你會因為著這樣的反差而更著迷嗎？

此番，編輯就特搜了三位美麗動人，卻有著大量紋身的美女做介紹，帶著讀者一覽極俱反差的紋身女孩（點圖放大看看）▼▼▼

+ 32

「人間小爆炸」Kira

在 Instagram 平台上有著近百萬追蹤者的「玉城綺蘿」Kira，不但藉著 168 公分、48 公斤的姣好身材讓人看的驚艷，甚至是在她可愛的外表下，有著大量的紋身進而風靡於網路世界。從多張照片看來，Kira 的許多紋身圖騰都是圍繞在宗教議題上頭，如胸上米高安哲羅（Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni）的〈創世紀〉和十字架圖案，皆能看出 Kira 對此意象的喜愛，而在手臂上，Kira 也用略帶飄渺感的煙霧以及星星紋身裝飾，虛幻之覺著實活靈活現。

「健身美女」宋昱欣Hitomi

這位有著誇張身材的中國健身網紅宋昱欣Hitomi，除了將自身的體態鍛鍊得近乎極致、更甭提雄偉的雙胸更令不少男性看得鼻血直流。而在宋昱欣姣好的體態之下，於手臂、臀側和胸上也藝術地刻劃下許多精彩圖騰，透過「鳥語花香」的紋身展現不同於僵硬健身活動的溫柔美感，甚至是她胸下特意點綴的精緻花朵，無不讓人驚呼連連！

「充斥藝術氣息的專業 model」Quuez

曾經擔任 model 的 Quuez，為許多中國的潮流品牌擔綱過形象模特，爾後在紐約致力專研於藝術領域的她，不但曾舉辦過個展、也從事品牌藝術指導和插畫師的工作，儼然看出 Quuez 強大的能量。且在纖瘦的體態下，她也為自己紋下如鑰匙、花等等的大面積圖案，而細膩的筆觸也著實將她獨到的藝術氣質展現得淋漓盡致。

相關圖輯：將紋身變成潮流穿搭？3位時尚刺青美女 迷你到大面積襯百變造型（點圖放大看看▼▼▼）

+ 26

延伸閱讀：

太陽穴新刺青被批「毀了帥臉」！ 魔力紅主唱亞當李維急曝真相：是假的

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】