另類刺青｜波鞋癡稱「每個月花錢買新鞋好累」Nike球鞋直接紋雙腳

身為運動鞋收藏潮人的各位網友，早上準備出門時是否都會陷入到底該穿哪雙愛鞋的選擇障礙中呢？為了克服這項有點奢侈的煩惱，有位國外的網友甚至突發奇想，將自己最愛的一雙球鞋設計成刺青刺在自己腳上，就能一勞永逸啦！



買鞋好累！乾脆腳上直接永遠穿這雙！

過去我們曾經介紹過不少愛鞋成痴的網友會在身上刺上鍾愛的球鞋款式，不過有勇氣直接刺上一雙「永久款」的可能還是第一人！一位名叫 Dean Gunther 的知名刺青藝術家就在自己的 Instagram 分享一位客戶因為已經厭倦每幾個月就要入手新球鞋，乾脆直接在腳上刺上最喜歡的那款。

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男人救星？鬼才刺青師還能從零打造六塊腹肌！

除了球鞋之外，Dean Gunther過去也創作過不少有趣的作品，例如他曾經在客戶的腹部上刺出男人夢想中的「冰塊盒腹肌」。雖然操作方式有些非主流，但也算是另外一種幫顧客實現夢想的新手段啦！

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