美女網紅滿身紋身遭路過伯伯「訓話」　拍片訴苦獲網民搞笑神回覆

紋身是一門藝術，有人會欣賞，有人卻不會~尤其是老一輩的長者，更加不能理解為何要在自己的皮膚上刺文字或圖案。



早前大馬網紅Hishiko Woo因身上的紋身，遭到一位老人家大罵：「為什麼要紋到這樣」！

大馬美女網紅Hishiko Woo因身上的紋身遭長者「訓話」的經過～👇👇👇

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大馬網紅Hishiko Woo兼刺青師，早前在加油站時因滿身的紋身，被一位老人家在大庭廣眾之下訓話。由於本身非常能理解，老一輩的年長者對紋身很不友好、也有一定的誤解，甚至是偏見。所以她嘗試向老人家解釋自己是一位刺青師，結果卻被對方接著罵：「好好的皮膚為什麼要紋到這樣」！直到Hishiko的丈夫出面，老人家才趕緊道歉。

事後，Hishiko不滿的在社交媒體上分享自己的遭遇，表示：「你們可以不喜歡紋身，可以不接受紋身，但是請尊重我們的職業」。她也在文中寫下：「紋身是我們非常熱愛的一門藝術，身為專業刺青師我們引以為傲」，解釋紋身或許是在早前就被眾人留下不好的刻板印象，像是黑社會、流氓的等號，所以非常能理解為什麼有些長輩不能接受。本以為好好的解釋，老人家或許就能對她改觀，卻沒想到遭到變本加厲的捱罵。

大馬性感美女網紅Hishiko Woo的日常美照～👇👇👇

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網友也在影片底下留言，表示大多數的長者都對紋身有一定的偏見，他們也替刺青師和有紋身者發聲：「有紋身不代表是壞人」。然而在這場熱議中，大馬幹話金句王Ah Lee以搞笑式的神回覆：「雖然不是我的錯，可是看你這麼兇，害我對著手機和你不斷講對不起」，希望能讓大家消消氣呀~

可以不喜歡紋身，可以不接受紋身！但一來就指指點點、罵人的行為真的要不得，最基本的尊重應該還是要有才對。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】