【國際影像】只有一肢健全無阻管上起舞　15歲意國少女的鋼管舞夢

2021年10月，鋼管舞界舉行了因疫情而改制的世界大賽，參賽者不需齊集在某個舞台一較高下，而是以表演錄像參賽。當中女子殘障PPLD1組別只有一名參賽者，是意大利15歲少女Francesca Cesarini。

PPLD1組別參加者屬於單臂缺失、截肢或先天性肢體缺陷的人士，而Francesca天生便沒有兩隻手掌及左小腿，甚至8歲的時候因不習慣已決心不用義掌，故她的日常生活也已不見得容易。縱然如此，她突提出想成為鋼管舞者，覺得在管上起舞感覺自由，至今已習舞3年。她父母表示女兒就是知道自己想要什麼並努力達成；雖說組別只有一位參賽者，Francesca的金牌來得無懸念，背後的堅毅如何支持她走上鋼管舞的世界舞台，卻已值一個錦標獎。

攝影：路透社

圖片編輯：周穎瑤

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